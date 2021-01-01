"الصحة الإسرائيلية": 25 وفاة و4298 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الخميس، وفاة 25 مريضاً بكورونا، وتسجيل 4298 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة، بعد إجراء 75,836 فحصاً، فيما انخفضت نسبة الفحوصات الإيجابية للفيروس إلى 5.9%.

ومن بين المصابين يرقد في المستشفيات 1202 مريض بكورونا، بينهم 770 مريضاً بحالة خطيرة، و249 يخضعون لتنفس اصطناعي، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5673 حالة منذ بداية الجائحة.

ووفقاً لمعطيات وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن 4,598,197 إسرائيلياً تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا، و3,209,993 مواطنًا تلقوا الجرعة الثانية أيضاً.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون الحكومي الذي يسمح بنقل معلومات عن الذين تلقوا التطعيم بلقاح كورونا إلى السلطات المحلية. وكانت لجنة العمل والرفاه والصحة التابعة للكنيست قد صادقت، الأربعاء، على مشروع القانون وإعداده للتصويت عليه بالقراءتين، وقررت نقل معلومات إلى السلطات المحلية عن الذين لم يتلقوا جرعتي التطعيم، وأن تشمل المعلومات بطاقة الهوية، العنوان ورقم الهاتف.