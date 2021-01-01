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جنرال اسرائيلي: "ان تجاوز حزب الله الخطوط الحمراء بكمية الصواريخ سيتطلب ردا ضده"

الخميس 25 فبراير 2021 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنرال اسرائيلي: "ان تجاوز حزب الله الخطوط الحمراء بكمية الصواريخ سيتطلب ردا ضده"



القدس المحتلة / سما /

صرح قائد كبير في الجيش الاسرائيلي اليوم انه فيما"لو تجاوز حزب الله  حاجز كمية او جودة معينة للصواريخ الدقيقة سنضطر للتصرف ضده. هذا قرار ثقيل، لكن لا يمكننا تجنبه". 

واضاف الجنرال عيران نيف (قائد وجدة الاساليب القتالية والابتكار في الجيش الاسرائيلي) في مقالة ستنشر في صحيفة "يسرائيل هيوم" الجمعة ان :"التهديد الثاني الاكثر خطرا لاسرائيل بعد التهديد النووي الايراني هو الصواريخ الدقيقة لحزب الله، وبناء عليه تتم تقييمات الاوضاع الامنية ، وبناء على ذلك كان السيناريو في المناورات العسكرية الاخيرة للجيش الاسرائليي". وفق تلفزيون i24 الاسرائيلي

لكن القائد الاسرائيلي أكد على ان اسرائيل "تحاول العمل بطرق مبتكرة اخرى، يتم من خلالها تجنب المواجهات العسكرية. 

وكان الجنرال تامير هيمان صرح مؤخرا ان لحزب الله يوجد اليوم "كمية من عشرات الصواريخ الدقيقة" وان "اسرائيل قلقة من الجهود التي يبذلها حزب الله بامتلاك كمية كبيرة من هذه الصواريخ بغرض استهداف اهداف ذات جودة في الحرب القادمة، مثل قواعد عسكرية لسلاح الجو، ومنشآت بنية تحتية او طاقة ومؤسسات سلطة". 

وقال رئيس وحدة الاستخبارات العسكرية السابق و الذي يشغل اليوم منصب رئيس معهد الابحاث الامنية الجنرال السابق عاموس يدلين في حديثه مع صحيفة "يسرائيل هيوم" انه :" يجب دراسة وتحديد التوقيت المناسب لاي عملية ضد مشروع الصواريخ ، مع الاخذ بعين الاعتبار ان الامر قد يقود الى تصعيد واسع". واضاف :"وجود مئات الصواريخ الدقيقة بيد المحور الايراني، خصوصا مع حزب الله، يمكنها ان تلحق ضررا كبيرا باسرائيل وشل مواقع حيوية، هي تهديد استراتيجي لا يمكن السماح بتطوره". ويعتقد يدلين انه فيما لو قام حزب الله بتسريع تعاظم قوته سيتطلب من اسرائيل التفكير بتوجيه ضربه استباقية لحرمانه من قدرته هذه. 

#الجيش الإسرائيلي #حزب الله #الحدود اللبنانية #لبنان #اسرائيل

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