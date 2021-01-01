قصة فيديو نهلة سلامة المحذوف على اليوم السابع كامل (شاهد)

القاهرة / سما

تصدر مقطع فيديو الفنانة نهلة سلامة الممثلة المصرية الشهيرة، اليوم الخميس 25 شباط 2021، وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أطلقت خلال استضافتها عبر اليوم السابع تصريحات جريئة.

وتفاجأ المشاهدون على صفحة اليوم السابع عبر فيسبوك من فيديو نهلة سلامة الذي اعتبروا الكلمات التي خرجت منها غير مناسبة لا سيما في ظل وجود أطفال يتابعون هذا الموقع المشهور.

وتحدثت نهلة سلامة عن مسيرتها الفنية وعملها مع كبار الفن المصريين لا سيما المشاهد السابقة مع الفنان أحمد زكي وأيضا محمود حميدة، حيث كشفت بعض المواقف المحرجة معهما.

وواصلت الممثلة سلامة إثارة الجدل بشكل غير مسبوق بعد أن تطرقت إلى عدد المرات التي تزوجت فيها عرفيا، إذ قالت إنها تجاوزت الأربع، وأصبح العدد لا يفرق كثيرا بالنسبة لها.

وتدارك موقع اليوم السابع ما حدث في وقت متأخر بعد أن انتشرت تصريحات نهلة سلامة على المنصات الاجتماعية كافة خلال الساعات الماضية، قبل أن يقوم العاملون بحذف الحلقة كاملة.

واعتذر اليوم السابع لمتابعيه عن العبارات غير اللائقة التي وردت في فيديو نهلة سلامة المثير للجدل، لافتا إلى أنه قام بحذف المقطع وأنه تم فتح تحقيق حول مسؤولية نشر مثل هذا المحتوى.

ووعد اليوم السابع المتابعين بأنه سيحرص على عدم نشر مثل فيديو نهلة سلامة في المستقبل، في حين تفاعل الناشطون مع صورة الاعتذار التي وردت على فيسبوك وعبروا عن استياءهم الشديد.