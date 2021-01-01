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شركة رفائيل الاسرائيلية تطور صاروخ جو-جو مداه 200 كيلو متر.. تعرف عليه

الخميس 25 فبراير 2021 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة رفائيل الاسرائيلية تطور صاروخ جو-جو مداه 200 كيلو متر.. تعرف عليه



القدس المحتلة / سما /

أعلنت شركة رافائيل الإسرائيلية للصناعات الدفاعية المتقدمة اليوم (الخميس)، عن تطوير النسخة الأرضية للصاروخ "سبايدر '' I Derby_ ER.
 
وذكرت وفق القناة 7 العبرية، أن الصاروخ جو - جو ، ويزيد مداه عن 100 كيلومتر، بمدى أكبر عن الطرازات السابقة.
 
وأوضحت أن الصاروخ فريد من نوعه ومزود بتقنيات ونظام اتصالات يوفر له معلومات كاملة حول الهدف المحدد والأهداف الإضافية في المنطقة المجاورة.
 
وأشارت إلى الصاروخ خضع للتجربة في جنوب إسرائيل، وتم إطلاق صاروخ أرضي باتجاه الجو بهدف تلخيص قدرات التحكم والرصد والملاحة وتحديد المسار، وتعامل الصاروخ الجديد معه.
 
ونوهت أن الصاروخ يحتوي على محرك ثنائي ورادارات أكتيفيا التي توفر للطائرات المقاتلة ميزة وأداء استثنائيين في التعامل مع الصواريخ القصيرة والطويلة المدى.
 
ووفقًا لخبراء عسكريين في إسرائيل، يتميز الصاروخ الجديد بتجاوز أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة، بما في ذلك نظام S-300 الذي نشره الروس في سوريا.

#شركة رافائيل الإسرائيلية #صاروخ سبايدر #الصاروخ جو - جو

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