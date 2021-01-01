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اسرائيل والاردن تعملان على دفع مشاريع مشتركة بمجالات عديدة

الخميس 25 فبراير 2021 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل والاردن تعملان على دفع مشاريع مشتركة بمجالات عديدة



القدس المحتلة /سما/

افادت هيئة البث الاسرائيلية الرسمية "كان" اليوم ان اسرائيل والاردن تكثفان اتصالاتهما هذه الفترة لتنفيذ مشاريع مشتركة ولتحسين العلاقات الثنائية.

ووفقا لـ"كان" فان المحادثات بين البلدين تركز حول المشاريع المستقبلية بين اسرائيل، الاردن والسلطة الفلسطينية، وفي اطار ذلك اجتمع وزير الخارجية الاسرائيلي غابي اشكنازي ثلاث مرات مع وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي. 

وبحسب التقرير فانه قبل عدة أسابيع عقد في الاردن اجتماع لمدراء الوزارت العامون في كلا البلدين، بقيادة وزارة الخارجية، وذلك بهدف دفع مشاريع مشتركة بمجال المياه، السياحة، الزراعة، المواصلات ، التجارة وغيرها. وأوضح وزير الخارجية الاردني قبل يومين خلال مقابلة انه الى جانب الخلافات حول القضية الفلسطينية، تجري هذه الايام محاثات بين الاطراف حول العلاقات الثنائية بعد سنوات من عدم احراز تقدم. 

وذكر التقرير انه في اسرائيل يحاولون المضي قدما لصالح الاردنيين، الذين يريدون مضاعفة التجارة من الاردن الى السلطة الفلسطينية، حيث طالبوا بتوسيعها من 100 مليون دولار سنويا الى 500 مليار دولار، وقدمت قوائم البضائع المطلوبة الى الجانب الاسرائيلي. وقال التقرير ان هناك رغبة في اسرائيل التقدم بالموضوع لصالح الاردنيين وانهاء القضية قريبا. 

#اسرائيل #الاردن #السلطة الفلسطينية

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