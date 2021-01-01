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السفير عيسى يقدم أوراق اعتماده لرئيس طاجيكستان كأول سفير مقيم

الخميس 25 فبراير 2021 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير عيسى يقدم أوراق اعتماده لرئيس طاجيكستان كأول سفير مقيم



دوشنبيه /سما/

سلّم السفير لؤي عيسى، اليوم الخميس، أوراق اعتماده لرئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمن، كأول سفير مقيم.

ونقل السفير عيسى، لرئيس الجمهورية خلال مراسم التقديم، التي أقيمت في القصر الرئاسي، تحيات الرئيس محمود عباس، وتثمينه لمواقف طاجيكستان تجاه القضايا العادلة في العالم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

بدوره، عبر رئيس الجمهورية إمام علي رحمن عن سعادته بافتتاح سفاره دولة فلسطين، وتعيين سفير لها لدى طاجيكستان، مشيرا الى أن هذه الخطوة تعبر عن الاهتمام المشترك لاستمرار العلاقات وتعزيزها بين البلدين.

وعبر عن رغبة بلاده في تطوير علاقات الصداقة والتعاون مع دولة فلسطين، مؤكدا دعم جمهوريته وموقفها الثابت تجاه حل عادل وسلمي للقضية الفلسطينية، وفقا للقرارات الشرعية الدولية.

وأطلع السفير عيسى رئيس الجمهورية على تطورات الأوضاع في فلسطين، متحدثا عن الجهود المبذولة لتحقيق مزيد من التعاون المشترك.

وتطرق لاستمرار معاناة شعبنا تحت الاحتلال الإسرائيلي على كل الأصعدة، وتمسك شعبنا بالحل السلمي للقضية الفلسطينية، المبنى للشرعية الدولية، ومبدا حل الدولتين، الذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

#السفير لؤي عيسى #فلسطين #جمهورية طاجيكستان

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