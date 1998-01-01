أسوشيتد برس تكشف: منشأة نووية إسرائيلية سرية تخضع لمشروع كبير

القدس المحتلة /سما/

تخضع منشأة نووية إسرائيلية سرية في قلب برنامج الأسلحة النووية، غير المعلن، لما يبدو أنه أكبر مشروع إنشائي لها منذ عقود، بحسب صور الأقمار الصناعية التي حللتها وكالة أسوشيتد برس.

حفر بحجم ملعب كرة قدم ومن المحتمل أن يكون عمق عدة طوابق يقع الآن على بعد أمتار (ياردات) من المفاعل القديم في مركز شمعون بيريز للأبحاث النووية بالقرب من مدينة ديمونة. المنشأة هي بالفعل موطن لمختبرات تحت الأرض عمرها عقود من الزمن تعيد معالجة قضبان المفاعل المستهلكة للحصول على البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة لبرنامج القنبلة النووية الإسرائيلي.

ومع ذلك، لا يزال سبب البناء غير واضح. لم ترد الحكومة الإسرائيلية على أسئلة مفصلة من وكالة الأسوشييتد برس حول العمل. في ظل سياسة الغموض النووي التي تنتهجها إسرائيل، لا تؤكد ولا تنفي امتلاكها أسلحة ذرية. وهي من بين أربع دول فقط لم تنضم أبدًا إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وهي اتفاقية دولية تاريخية تهدف إلى وقف انتشار الأسلحة النووية.

يأتي البناء في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل - بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو - انتقادها اللاذع لبرنامج إيران النووي ، الذي لا يزال تحت مراقبة مفتشي الأمم المتحدة على عكس برنامجها. وجدد ذلك الدعوات بين الخبراء لإسرائيل للإعلان عن تفاصيل برنامجها.

قال داريل جي. كيمبال، المدير التنفيذي لجمعية الحد من التسلح ومقرها واشنطن: "ما تفعله الحكومة الإسرائيلية في هذا المعمل السري للأسلحة النووية هو أمر يجب على الحكومة الإسرائيلية الكشف عنه".

بمساعدة فرنسية، بدأت إسرائيل في بناء الموقع النووي سرا في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي في صحراء فارغة بالقرب من ديمونا، وهي مدينة تبعد 90 كيلومترا (55 ميلا) جنوب القدس. لقد أخفت الغرض العسكري للموقع لسنوات عن أمريكا، الحليف الرئيسي لإسرائيل الآن، حتى أنها أشارت إليه على أنه مصنع نسيج.

باستخدام البلوتونيوم من ديمونا، يُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل أصبحت واحدة من تسع دول مسلحة نوويًا في العالم. بالنظر إلى السرية التي تحيط ببرنامجها، لا يزال من غير الواضح عدد الأسلحة التي تمتلكها. ويقدر محللون أن لدى إسرائيل ما لا يقل عن 80 قنبلة. من المحتمل أن يتم تسليم هذه الأسلحة بواسطة صواريخ باليستية أرضية أو طائرات مقاتلة أو غواصات.

لعقود من الزمان، ظل تصميم منشأة ديمونا كما هو. ومع ذلك، في الأسبوع الماضي، أشار الفريق الدولي المعني بالمواد الانشطارية في جامعة برينستون إلى أنه شاهد "بناء جديد مهم" في الموقع عبر صور الأقمار الصناعية المتاحة تجاريًا، على الرغم من أنه يمكن تقديم القليل من التفاصيل.

صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها يوم الاثنين من قبل شركة Planet Labs Inc. بعد طلب من وكالة الأسوشييتد برس تقدم أوضح عرض حتى الآن للنشاط. جنوب غرب المفاعل مباشرة، حفر العمال حفرة يبلغ طولها حوالي 150 مترًا (165 ياردة) وعرضها 60 مترًا (65 ياردة). يمكن رؤية بقايا الحفريات بجوار الموقع. يوجد خندق على بعد 330 مترًا (360 ياردة) يمتد بالقرب من الحفر.

على بعد حوالي كيلومترين (1.25 ميل) غرب المفاعل، توجد الصناديق مكدسة في فتحتين مستطيلتين يبدو أن لها قواعد خرسانية. يمكن رؤية بقايا الحفريات في مكان قريب. غالبًا ما تستخدم منصات خرسانية مماثلة لدفن النفايات النووية.

تشير صور أخرى من Planet Labs إلى أن الحفر بالقرب من المفاعل بدأ في أوائل عام 2019 وتقدم ببطء منذ ذلك الحين.

قدم المحللون الذين تحدثوا إلى وكالة الأسوشييتد برس عدة اقتراحات حول ما يمكن أن يحدث هناك.

يعمل مفاعل الماء الثقيل في المركز منذ الستينيات، وهو أطول بكثير من معظم المفاعلات في نفس العصر. وهذا يثير تساؤلات حول الفعالية والسلامة. في عام 2004، بدأ الجنود الإسرائيليون في توزيع حبوب اليود في ديمونا في حالة حدوث تسرب إشعاعي من المنشأة. يساعد اليود على منع الجسم من امتصاص الإشعاع.

ويقول محللون إن هذه المخاوف المتعلقة بالسلامة قد تؤدي إلى توقف السلطات عن العمل أو تعديل المفاعل بطريقة أخرى.

قال أفنير كوهين، أستاذ دراسات منع الانتشار في معهد ميدلبري للدراسات الدولية في مونتيري، الذي كتب على نطاق واسع عن ديمونا: "أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية مهتمة بالحفاظ على القدرات النووية الحالية للدولة والحفاظ عليها".

"إذا كان مفاعل ديمونة يقترب بالفعل من التوقف عن العمل، كما أعتقد، فإن المرء يتوقع أن تتأكد إسرائيل من استبدال وظائف معينة للمفاعل، والتي لا تزال ضرورية، بالكامل".

وأشار كيمبال، من جمعية الحد من الأسلحة، إلى أن إسرائيل قد ترغب في إنتاج المزيد من التريتيوم، وهو منتج ثانوي مشع سريع التحلل نسبيًا يستخدم لتعزيز القدرة المتفجرة لبعض الرؤوس الحربية النووية. وأضاف أنها قد ترغب أيضا في بلوتونيوم جديد "ليحل محل الرؤوس الحربية الموجودة بالفعل في الترسانة النووية الإسرائيلية أو يطيل عمرها".

صنعت إسرائيل أسلحتها النووية حيث واجهت عدة حروب مع جيرانها العرب منذ تأسيسها عام 1948 في أعقاب الهولوكوست. لقد وفر برنامج أسلحة ذرية، حتى وإن كان غير معلن، ميزة لردع الأعداء.

وكما قال بيريز، الذي قاد البرنامج النووي وشغل فيما بعد رئيسًا للوزراء ورئيسًا لإسرائيل، في عام 1998: "لقد بنينا خيارًا نوويًا، ليس من أجل الحصول على هيروشيما، ولكن من أجل الحصول على أوسلو"، في إشارة إلى أول إسقاط أمريكي لقنبلة نووية في الحرب العالمية الثانية وجهود إسرائيل للتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

لكن استراتيجية التعتيم الإسرائيلية تثير انتقادات المعارضين.

استغل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف العمل في ديمونة هذا الأسبوع في الوقت الذي تستعد فيه بلاده لتقييد وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة وسط توترات مع الغرب بشأن اتفاقها النووي المنهار لعام 2015.

وأبلغ ظريف ذراع تلفزيون برس تي في الإيراني الناطق باللغة الإنجليزية "أي حديث عن القلق بشأن برنامج إيران النووي هو محض هراء". "لنكن واضحين بشأن ذلك: إنه نفاق."

فاجأ توقيت بناء ديمونا فاليري لينكي، المدير التنفيذي لمشروع ويسكونسن للحد من الأسلحة النووية ومقره واشنطن.

قال لينكي: "أعتقد أن الأمر الأكثر إثارة للحيرة هو ... أن لديك بلدًا يدرك تمامًا قوة صور الأقمار الصناعية وخاصة طريقة مراقبة أهداف الانتشار باستخدام تلك الصور". في إسرائيل، لديك هدف نووي واحد معروف للمراقبة، وهو مفاعل ديمونة. لذلك قد تعتقد أن أي شيء يريدون الاحتفاظ به تحت الرادار سيبقى تحت الرادار ".

في الستينيات، استخدمت إسرائيل مزاعمها بشأن الجهود الصاروخية والنووية لمصر لتحويل الانتباه عن عملها في ديمونة - وقد تختار فعل الشيء نفسه مع إيران الآن.

قال جيفري لويس، الأستاذ الذي يدرس أيضًا قضايا حظر انتشار الأسلحة النووية: "إذا كنت إسرائيل وستضطر إلى تنفيذ مشروع بناء كبير في ديمونة من شأنه أن يجذب الانتباه، فمن المحتمل أن يكون هذا هو الوقت الذي قد تصرخ فيه كثيرًا بشأن الإيرانيين". في ميدلبري.