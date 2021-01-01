الاتفاق النووي: نتنياهو وآل خليفة يريدان المشاركة بالمفاوضات الأميركية الإيرانية

القدس المحتلة /سما/

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، محادثة هاتفية مع ولي عهد البحرين، سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الخميس، تمحورت حول المفاوضات التي تعتزم إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إجراءها مع إيران حول الاتفاق النووي.

وجاء في بيان صادر عن ديوان ولي عهد البحرين أنه خلال المحادثة الهاتفية "تم التأكيد على أهمية مشاركة دول المنطقة في أية مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني وعلى أن تشمل هذه المفاوضات مواضيع أوسع بما لذلك من دور هام في ترسيخ أسس الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وأضاف البيان أنه "تم خلال الاتصال بحث فرص الاستثمار المشترك في المجال الطبي بما يسهم في رفد وتطوير القطاع الصحي في البلدين. كما جرى استعراض مجالات التعاون الثنائي وعدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، كرر آل خليفة دعوة نتنياهو لزيارة البحرين، واتفقا على زيارة كهذه في الفرصة الأولى التي تسمح بها حالة انتشار كورونا.

وأضاف بيان نتنياهو أن آل خليفة أبدى اهتماما ببحث إمكانية انضمام البحرين إلى الاستثمار في مصنع لصنع لقاحات مضادة لكورونا بقام في إسرائيل بالاشتراك مع دول أخرى.

وكان نتنياهو قد ألغى بداية الشهر الحالي ألغى زيارة مقررة إلى البحرين والإمارات، وأرجع مكتب نتنياهو إلغاء الزيارة إلى "إغلاق السماء الإسرائيلية"، إثر استمرار الإغلاق الثالث المفروض بسبب تفشّي فيروس كورونا في إسرائيل.

ونقلت صحيفة "هآرتس"، في حينه، عن مصادر حكوميّة تقديراتها أن نتنياهو أرجأ الزيارة بسبب الخشية من انتقادات شعبيّة من أن المواطنين الإسرائيليين الذين بقوا في الخارج بسبب الإغلاق لا يمكنهم.