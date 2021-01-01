اكتشاف سبع حالات بطفرة كاليفورنيا في إسرائيل

القدس المحتلة /سما/

أعلنت وزارة الصحة إلاسرائيلية ، اليوم (الخميس) ، عن اكتشاف سبع حالات من طفرات فيروس كورونا منشؤها كاليفورنيا في إسرائيل حتى الآن.

وتم العثور على إحداها في عينة عشوائية وليس شخصا عاد من خارج إسرائيل

بالإضافة إلى ذلك ، تم تحديد 444 حالة لمرضى مصابين بطفرة جنوب إفريقيا في إسرائيل حتى الآن.

وأفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الخميس، بأنه سُجلت أمس وفاة 25 مريضا من جراء إصابتهم بفيروس كورونا، وتسجيل 4298 إصابة جديدة بالفيروس، بعد إجراء 75,836 فحصا، فيما انخفضت نسبة الفحوصات الإيجابية للفيروس إلى 5.9%.