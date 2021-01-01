غانتس: الجيش الإسرائيلي جاهز لأي عملية ضد إيران

القدس المحتلة /سما/

أكد وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس أن إيران هي "مشكلة المنطقة والعالم كله وتشكل تهديدًا ضد إسرائيل أيضًا"، وأن "الجيش الإسرائيلي جاهز دائمًا لأي عملية ضد إيران إن اقتضت الحاجة لذلك".



وقال غانتس خلال مشاركته في حفل تخريج للضباط أمس الأربعاء: "نحن نعرف أن إيران تتقدم بسرعة بكافة مجالات البرنامج النووي، وتكدس العديد من الأدوات. تقوم بتخصيب اليورانيوم ونصب المئات من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة والسرية، وتقوم بالتخريب بجهود الوكالة الدولية للطاقة النووية بالإشراف عليها. الكثير من جهود إيران لا يمكن التراجع عنها، لأنها تكتسب الكثير من المعرفة والخبرة. الولايات المتحدة وأوروبا ودول الشرق الأوسط يعرفون جيدًا خطوات إيران التي يُمكن أن تقود إلى سباق تسلح واسع"، وفق تعبيره.



وأضاف غانتس أن "إيران هي مشكلة المنطقة والعالم كله، لكنها تشكل تهديدًا كبيرًا أيضًا لإسرائيل. لذلك، يجب علينا العمل بالتنسيق مع الدول العظمى وضمان أنه في حال تم توقيع الاتفاق مع إيران أن يؤدي إلى وقف البرنامج النووي ويؤدي لوقف خطتها للتموضع في سوريا. الجيش الإسرائيلي جاهز كل الوقت لإمكانية تنفيذ خطط ميدانية إن اقتضت الحاجة لذلك"، على حد قوله.