إسرائيل والأردن والسلطة يعملون على تعزيز المشاريع المشتركة

القدس المحتلة/سما/

تكثف إسرائيل والأردن الاتصالات لتعزيز المشاريع المشتركة وتحسين العلاقات الثنائية فضلا عن مشاريع مع السلطة الفلسطينية تعمل الاردن على تطويرها لاسيما التجارة .

وفي قلب المحادثات بين البلدين توجد مشاريع مستقبلية بين إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية تقول قناة كان الغبرية.

وفي هذا الإطار التقى وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكنازي ثلاث مرات بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وقبل أسابيع قليلة ، عقد في الأردن اجتماع لممثلي الوزارات الحكومية في البلدين ، للترويج للمشاريع المشتركة في مجالات مثل المياه ، السياحة ، الزراعة ، النقل ، التجارة.



وأوضح وزير الخارجية الأردني قبل يومين في مقابلة أنه إلى جانب الخلافات مع اسرائيل حول القضية الفلسطينية ، كان هناك مؤخرا حوار بين الطرفين بشأن العلاقات الثنائية بعد سنوات من عدم إحراز تقدم.

وتحاول إسرائيل الاقتراب من الأردنيين الذين يريدون زيادة التجارة من الأردن إلى السلطة الفلسطينية حيث طلب الأردنيون زيادة التجارة من 100 مليون دولار في السنة إلى 500 مليون دولار ، وقدمت قوائم البضائع المطلوبة للجانب الإسرائيلي.