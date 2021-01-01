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رئيس الوزراء الأرميني يصدر أمرا بإقالة رئيس أركان الجيش من منصبه

الخميس 25 فبراير 2021 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء الأرميني يصدر أمرا بإقالة رئيس أركان الجيش من منصبه



يريفان/سما/

على خلفية الأزمة السياسية المتفاقمة، طالب الجيش الأرمني اليوم الخميس باستقالة حكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

وجاء هذا الطلب في بيان صدر عن هيئة الأركان العامة في الجيش الأرمني ووقع عليه أكثر من 40 مسؤولا عسكريا بارزا، منهم قائد هيئة الأركان أونيك غاسباريان وجميع نوابه ورؤساء الإدارات وقادة الوحدات العسكرية الكبرى.

وأعرب العسكريون في البيان عن احتجاجاتهم الحازمة على ما وصفوه "خطوات قصيرة النظر وغير مبررة" من قبل الحكومة، بما فيها إقالة النائب الأول لقائد الأركان تيران خاتشاتوريان.

وأبدى العسكريون قناعتهم بأن هذه الإقالة جاءت دون مراعاة مصالح الدولة، واصفين إياها بـ قرار "غير مسؤول ومناهض للدولة"، وشددوا على أن حكومة باشينيان لم تعد قادرة على "اتخاذ قرارات مناسبة في الظروف العصيبة والمصيرية الحالية".

من جانبه، وصف باشينيان بيان هيئة الأركان بأنها محاولة انقلاب عسكري، داعيا أنصاره للتظاهر في ميدان الجمهورية أمام مقر الحكومة وسط العاصمة يريفان.

وقال رئيس الوزراء إنه قرر إعفاء قائد الأركان عن منصبيه، قبل توقيعه على البيان، مؤكدا أنه ينوي التوجه بكلمة إلى الشعب في القريب العاجل.

يتبع...

#نيكول باشينيان #ارمينيا #انقلاب عسكري

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