  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

"بكى فيها كأنه لم يبك من قبل"... أصعب ليلة في حياة عادل إمام(فيديو)

الخميس 25 فبراير 2021 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"بكى فيها كأنه لم يبك من قبل"... أصعب ليلة في حياة عادل إمام(فيديو)



والقاخرة/سما/

كشف رامي إمام نجل الممثل المصري عادل إمام، عن أصعب ليلة مرت على والده، والتي بكى فيها بشدة.

جاء ذلك في تعليق المخرج رامي إمام على إعلان طرح مسرحية "بودي جارد" على منصة شاهد لأول مرة بعد 10 سنوات من انتهاء عرضها على المسرح.

وقال رامي، مخرج بودي جارد، في مداخلة بالفيديو مع برنامج "Trending MBC "الذي يعرض عبر شاشة "4 MBC"، إن أصعب ليلة مرت على فريق عمل المسرحية، ومن بينهم عادل إمام، الليلة التي توفي فيها الممثل الراحل مصطفى متولي زوج شقيقة الزعيم، والذي كان يشارك في المسرحية أيضا.


وأوضح رامي: "كانت وفاة الفنان مصطفى متولي في عام 2000، بعد سنة من بدء عرض المسرحية، وكانت لحظات صعبة علينا جميعا خاصة الوالد".

وأضاف أن عادل إمام أصر على أن يواصل فريق عمل المسرحية، تقديمها في تلك الليلة بسبب الجمهور الذي حجز تذاكر العرض مسبقا، وقال: "عادل إمام قال إنه صحيح أن المسرح لا يعوقه إلا القبر، لكن ما ذنب الجمهور الذي حجز التذاكر وانتظر ليرى العمل أن يحرم منه هذه الليلة".

وتابع: "بمجرد إنتهاء العرض وغلق الستارة، انهار فريق العمل، ورأيت الأستاذ عادل يبكي بشدة، لم أره يبكي بهذه الطريقة من قبل".

وقالت الهيئة العامة للترفيه في السعودية: "لأول مرة سيتم عرض مسرحية "بودي جارد" يوم 26 فبراير/ شباط، على منصة "شاهد" برعاية هيئة الترفيه".

#عادل امام #رامي إمام #مسرحية بودي جارد #برنامج Trending MBC

الأكثر قراءة اليوم

إذاعة تكشف نسبة رواتب موظفي السلطة عن شهر فبراير

مستشار اشتية يتحدث عن أخر تطورات رواتب الموظفين والانتخابات الفلسطينية

سرايا القدس تكشف لأول مرة عن أسرار معركة "بأس الصادقين"..

لجنة المانحين: السلطة ستواجه وضعا ماليا صعبا هذا العام ..ما علاقة موظفي غزة؟

لجنة الانتخابات تحدد الفئات الواجب تقديم استقالتها بهدف الترشح لعضوية المجلس التشريعي

نتيجة مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا 2021

مسؤول فلسطيني: عودة المناكفات دليل على وجود من لا يريد المصالحة

الأخبار الرئيسية

محلل إسرائيلي يكشف.. هذه هي المفاجآت التي يحضرها كومندو القسام لإسرائيل

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

داخلية

الداخلية بغزة : الإفراج عن 45 سجيناً أمنياً تعزيزاً للأجواء الداخلية

يقودها حسين الشيخ.. مصادر تكشف كواليس موافقة اسرائيل على استخراج غاز غزة

الاحتلال: حماس تُطوِّر بصورةٍ كبيرٍة قوّتها البحريّة وستُنفذ عملياتٍ تكوي الوعي الإسرائيليّ

اعلان سما رسائل