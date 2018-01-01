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حارس ليفربول يخسر والده في حادث غرق جنوب البرازيل

الخميس 25 فبراير 2021 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حارس ليفربول يخسر والده في حادث غرق جنوب البرازيل



وكالات

تلقى البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي خبرا صادما بوفاة والده غرقا بالقرب من منزل يقضي به عطلاته في جنوب البرازيل.

وقالت الشرطة البرازيلية في لافراس دو سولرويترز، إن والد أليسون البالغ 57 عاما، كان يسبح بالقرب من سد في ملكيته عندما وقع الحادث بعد ظهر الأربعاء، واستبعدت الشرطة شبهة القتل.

وتم العثور على جثة والد أليسون بيكر في النهر من طرف أفراد الحماية المدنية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسليمه لعائلته، كما أفادت شرطة الحماية المدنية بأنه قرر السباحة في النهر إلى أن لقي مصرعه غرقا.


وكان لوالد أليسون دور كبير فى دخوله ابنه عالم الساحرة المستديرة إلى أن احترف اللعبة بشكل رسمي.

وانضم أليسون إلى "الريدز" في 2018 قادما من روما، وتوج معه بدوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي والدوري الإنجليزي الموسم الماضي واختير أفضل حارس مرمى في العالم في 2019.

كما يلعب شقيقه الأصغر موريل في فلومينيسي البرازيلي

#أليسون بيكر #حارس ليفربول #حادث غرق #البرازيل

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