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تقرير استخباراتي أمريكي يكشف : بن سلمان أمر بقتل خاشقجي

الخميس 25 فبراير 2021 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير استخباراتي أمريكي يكشف : بن سلمان أمر بقتل خاشقجي



وكالات

من المتوقع أن تنشر المخابرات الأمريكية تقريرا غير سري اليوم (الخميس) ، يكشف تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

وأضاف المسؤولون وفقا لصحيفة معاريف الإسرائيلية أن التقرير ، الذي كتب هو قيد التحقيق من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ، يظهر أن ولي العهد السعودي أمر بقتل الصحفي لدى وصوله إلى القنصلية السعودية في اسطنبول.

كما راجع الرئيس الأمريكي جو بايدن التقرير ومن المتوقع أن يتحدث مع الملك سلمان البالغ من العمر 85 عامًا. هذا ، كجزء من سياسة الرئيس بايدن لتجديد العلاقات مع الرياض ، بعد سنوات من السماح للحلفاء بانتهاك حقوق الإنسان في، إلى حد كبير تحت قيادة ترامب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين باساكي إنه من المتوقع أن يتحدث الرئيس الأمريكي مع الملك فقط وأن التقرير عن اغتيال الصحفي سينشر قريبًا.

#بن سلمان #خاشقجي #مقتل خاشقجي

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