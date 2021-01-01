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حقيقة انفصال رمضان عن زوحته

الخميس 25 فبراير 2021 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة انفصال رمضان عن زوحته



القاهرة/سما/

علق مدير أعمال الممثل محمد رمضان على ما تم تداوله أخيرا بشأن انفصاله عن زوجته.

وقال محمود رمضان مدير أعمال وشقيق محمد رمضان، إن الأخبار المتداولة خلال الساعات الماضية عن انفصال شقيقه عن زوجته نسرين أبوالنجا، "غير صحيحة"، مؤكدا أن شقيقه "يعيش حالة من الاستقرار الأسري مع زوجته".


وأوضح رمضان، في تصريحات خاصة لموقع "المصري اليوم" أن "الخبر غير صحيح، وموضوع الانفصال ليس له أساس من الصحة".

وتابع: "لو حصل مش هننفي لأنه هيكون قضاء الله وقدره".

وأضاف: "أنا ومحمد حاليا بنصور أحد الأعمال بمدينة دبي منذ يومان، وسيستمر التصوير ليومين آخرين، وسنعود إلى مصر لاستكمال تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل موسى".

ومسلسل موسى هو العمل الدرامي الذي سيشارك فيه محمد رمضان في موسم رمضان المقبل، ويشاركه في بطولته سمية الخشاب، ورياض الخولي، وصبري فواز، وسيد رجب، وإيمان العاصي.

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