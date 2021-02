ميسي زعيم 2021 من الآن

وقع الأرجنتيني ليونيل ميسي على هدفين في فوز فريقه على ضيفه إلتشي 3-0، الأربعاء، في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

ورفع ميسي رصيده إلى 18 هدفا وفك شراكته لصدارة ترتيب الهدافين مع الأوروغوياني لويس سواريز هداف أتلتيكو مدريد الذي يملك برصيده 16 هدفا.

لكن هذا لم يكن كل شيء بالنسبة لقائد البلوغرانا، في تلك الليلة.

3 - Top three players from the top five European league with the most goals in 2021 in all comps:



13 - LIONEL MESSI ????????

12 - Robert Lewandowski ????????

10 - Erling Braut Haaland ????????



