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ميسي زعيم 2021 من الآن

الخميس 25 فبراير 2021 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي زعيم 2021 من الآن



وكالات

وقع الأرجنتيني ليونيل ميسي على هدفين في فوز فريقه على ضيفه إلتشي 3-0، الأربعاء، في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

ورفع ميسي رصيده إلى 18 هدفا وفك شراكته لصدارة ترتيب الهدافين مع الأوروغوياني لويس سواريز هداف أتلتيكو مدريد الذي يملك برصيده 16 هدفا.

لكن هذا لم يكن كل شيء بالنسبة لقائد البلوغرانا، في تلك الليلة. 



ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ميسي أصبح أكثر لاعب، في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، تسجيلا للأهداف خلال عام 2021 في كل المسابقات، برصيد 13 هدفا.

وذكرت الشبكة أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، حل في وصافة القائمة برصيد 12 هدفا، وجاء ثالثا إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، بـ10 أهداف.

#ليونيل ميسي #الليغا #شبكة اوبتا #الدوري الاسباني #ترتيب هدافي الليغا

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