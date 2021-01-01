CNN : قتلة خاشقجي استخدموا طائرتين يملكهما ابن سلمان

وكالات

قالت شبكة "سي أن أن"، إنها اطلعت على وثائق "سرية للغاية"، تثبت أن القتلة الذين اغتالوا الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول، استخدموا طائرة تعود ملكيتها إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقبل يوم على موعد نشر تقرير المخابرات الأمريكية الذي يثبت تورط ابن سلمان بالجريمة، قالت "سي أن أن"، إن "الطائرتين الخاصتين اللتين استخدمتهما فرقة الاغتيال كانتا مملوكتين لشركة كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد استحوذ عليها قبل أقل من عام".

واللافت أن هذه الوثائق أدرجها محمد بن سلمان نفسه عبر فريق المحامين الذي وكله لرفع دعوى قضائية ضد رجل الاستخبارات سعد الجبري لدى محكمة كندية.

وتوضح الدعوى كيف تم إصدار أمر نقل ملكية شركة سكاي برايم للطيران - Sky Prime Aviation إلى صندوق الاستثمار (الصندوق السيادي) للبلاد، الذي بلغت قيمته 400 مليار دولار في أواخر 2017.



ويخضع صندوق الثروة السيادي للمملكة، المعروف باسم صندوق الاستثمارات العامة، لسيطرة ورئاسة ولي العهد السعودي.

وهذه المرة الأولى التي يتم الإثبات فيها بأن الطائرات المستخدمة من قبل قتلة خاشقجي مملوكة لابن سلمان، حيث نشرت صحف أمريكية سابقا الخبر ذاته، دون إرفاق وثائق للتأكيد عليه.

وشركة "سكاي برايم" للطيران المذكورة في الوثائق، كان يديرها صهر سعد الجبري، ويدعى سالم المزيني.



وبحسب دعوى قدمها الجبري، فإن المزيني اختطف في دبي بأيلول/ سبتمبر 2017، وأُعيد قسرا إلى السعودية.



وقال الجبري إن المزيني تعرض للتعذيب وسوء المعاملة لعدة أشهر، وفقا للشكوى، وذلك على يد أحد كبار مساعدي ولي العهد السعودي المتورط في مقتل خاشقجي، بحسب الادعاء.



وتظهر الوثائق تنازل المزيني عن شركة "سكاي برايم"، إضافة إلى نحو 19 شركة لصالح صندوق الاستثمار، وذلك بتوقيع من وزير الدولة محمد آل الشيخ.



وكتب آل الشيخ أنه كان من المهم جدا لولي العهد أن يستحوذ الصندوق على الشركات، وأن "سموه يجب أن يظل على إطلاع بما يجري".

وقال المدير السابق لقسم الشرق الأوسط في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، دان هوفمان، عن ولي العهد السعودي: "لقد كان يتتبعها (الشركة)، وكان على علم عن الطريقة التي تم استخدامها؛ وهذا دليل محتمل أكثر بأنه كان على دراية بهذا (استخدام طائرات الشركة التي نقلت قتلة خاشقجي)، وهو ما كان دائما محل جدال. هذا مجرد دليل على ذلك".