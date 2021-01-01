منظمة الصحة: تراجع عدد حالات كورونا في الأمريكتين

وكالات

قالت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية يوم الأربعاء إن عدد حالات الإصابة والوفاة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة انخفض 30 بالمئة في الأسبوع الماضي ويتراجع في معظم دول أمريكا الجنوبية لكن تأثير اللقاحات على الفيروس سيستغرق شهورا.

وحثت كاريسا إتيان مديرة المنظمة في تصريحات نقلتها وكالة رويترز الحكومات والمصنعين على تسريع وتيرة توصيل اللقاحات للمنطقة التي بلغ عدد المصابين بالفيروس فيها خلال الأيام السبعة الماضية مليونا إلى جانب 34 ألف وفاة.

وأضافت أن عدد من تلقوا التطعيم بلقاح الوقاية من فيروس كورونا في الأمريكتين بلغ 78 مليونا حتى الأسبوع الحالي وأن الغالبية العظمى منهم في أمريكا الشمالية. وأشارت إلى أن 13 مليونا فقط حصلوا على التطعيم في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

وقالت خلال إفادة عبر الإنترنت من واشنطن "هذا لا يكفي وليس مقبولا".