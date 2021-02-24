اعلامية كويتية تتهم فنانة عربية بنقل كورونا لمشاري البلام...فيديو

الكويت /سما/

وجهت الإعلامية الكويتية مي العيدان، اتهامات لفنانة عربية لم تسمها، بأنها السبب وراء إصابة الفنان الكويتي مشاري البلام بفيروس كورونا.

ونشرت مي العيدان تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، قالت فيها: "مشاري البلام لم يصب بكورونا بسبب تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا، بل إن الحقيقة تشير إلى أن فنانة قصيرة نقلت له العدوى"..

وأوضحت أن "هذه الفنانة كانت مصابة بكورونا واستمرت في التصوير دون أن تُبلغ بإصابتها".

حابه أوضح شي بالنسبه ل إصابة مشاري البلام بفايروس كورونا الناس تضن انه أصيب بالفايروس عندما ذهب لأخذ اللقاح لكن الحقيقه المره ان مشاري أنصاب و تم نقله من فنانه قصيره ماتبين من القاع الاخت منصابه وقاعده اتصور معاه عادي و لا بلغت احد ان فيها كورونا انا ودي اسال الحين مرتاح ضميرج pic.twitter.com/Fvrw6755hf — مي العيدان (@mayal3eidan) February 24, 2021



ونشرت العيدان صورة لتغريدتها عبر حسابها في إنستغرام، معلقة عليها بالقول: "هذه الحقيقه المرة.. ضميرك الحين مرتاح.. حسبي الله ونعم الوكيل فيك مليار مرة".

ورغم إفصاح مي العيدان عن الشخص، الذي تقصده في التغريدة، إلا أن رواد التواصل الاجتماعي تداولت اسم الفنانة الكويتية غدير السبتي. لتخرج الأخيرة للرد على الاتهامات في مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق "سناب شات".

وقالت غدير السبتي: "لست معدومة الضمير، ومن يتهمني بأني مصابة بكورونا، ليس الطبيب الذي فحصني كي يكون لديه علم بإصابتي".

غدير السبتي تنفجر غضباً على مي العيدان : لسانك بس طويل من وراء التلفون! ردي ياجبانة ردي .. انتي جبانة بس! pic.twitter.com/vLFR1n2bmu — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 24, 2021



وأضافت: "عيب وقفوا بس إشاعات.. أنا مشاري البلام هو اللي دق عليّ.. نتيجته طلعت قبلي وقالي روحي افحصي لأني فيني كورونا"، مشيرة إلى أنها حاولت الاتصال بمي العيدان أكثر من مرة إلى أنها لم تجب على اتصالاتها.

وتابعت: "سواء أنا نقلت العدوى لمشاري أو مشاري، عادي هذا مرض مو معروف مين بيعدي مين".



ونقل الفنان الكويتي مشاري البلام، السبت الماضي، إلى العناية المركزة، إثر تدهور وضعه الصحي جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".