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اعلامية كويتية تتهم فنانة عربية بنقل كورونا لمشاري البلام...فيديو

الخميس 25 فبراير 2021 07:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعلامية كويتية تتهم فنانة عربية بنقل كورونا لمشاري البلام...فيديو



الكويت /سما/

وجهت الإعلامية الكويتية مي العيدان، اتهامات لفنانة عربية لم تسمها، بأنها السبب وراء إصابة الفنان الكويتي مشاري البلام بفيروس كورونا.

ونشرت مي العيدان تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، قالت فيها: "مشاري البلام لم يصب بكورونا بسبب تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا، بل إن الحقيقة تشير إلى أن فنانة قصيرة نقلت له العدوى"..

وأوضحت أن "هذه الفنانة كانت مصابة بكورونا واستمرت في التصوير دون أن تُبلغ بإصابتها".


ونشرت العيدان صورة لتغريدتها عبر حسابها في إنستغرام، معلقة عليها بالقول: "هذه الحقيقه المرة.. ضميرك الحين مرتاح.. حسبي الله ونعم الوكيل فيك مليار مرة".

ورغم إفصاح مي العيدان عن الشخص، الذي تقصده في التغريدة، إلا أن رواد التواصل الاجتماعي تداولت اسم الفنانة الكويتية غدير السبتي. لتخرج الأخيرة للرد على الاتهامات في مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق "سناب شات".

وقالت غدير السبتي: "لست معدومة الضمير، ومن يتهمني بأني مصابة بكورونا، ليس الطبيب الذي فحصني كي يكون لديه علم بإصابتي".


وأضافت: "عيب وقفوا بس إشاعات.. أنا مشاري البلام هو اللي دق عليّ.. نتيجته طلعت قبلي وقالي روحي افحصي لأني فيني كورونا"، مشيرة إلى أنها حاولت الاتصال بمي العيدان أكثر من مرة إلى أنها لم تجب على اتصالاتها.

وتابعت: "سواء أنا نقلت العدوى لمشاري أو مشاري، عادي هذا مرض مو معروف مين بيعدي مين".


ونقل الفنان الكويتي مشاري البلام، السبت الماضي، إلى العناية المركزة، إثر تدهور وضعه الصحي جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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