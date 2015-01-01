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واشنطن: صبرنا على إيران له حدود

الخميس 25 فبراير 2021 04:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن: صبرنا على إيران له حدود



واشنطن/سما/

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن "صبر الولايات المتحدة على إيران بشأن العودة إلى المناقشات بشأن الاتفاق النووي لعام 2015 له حدود".

وفي مؤتمر صحفي له، قال برايس: "صبرنا ليس بلا حدود، لكننا نعتقد، والرئيس (جو بايدن) كان واضحا بشأن هذا، أن الطريقة الأكثر فعالية لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي هي من خلال الدبلوماسية".

وتابع: "الولايات المتحدة لا تريد أن تربط مصير الأمريكيين الذين تم اعتقالهم عن طريق الخطأ في طهران، بقضية نووية".

ومن جهة أخرى، أعرب عن قلق بلاده حيال ترحيل ماليزيا لحوالي 1100 شخص يحملون جنسية الميانمارية".

#الولايات المتحدة #ايران #نيد برايس #الاتفاق النووي الايراني

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