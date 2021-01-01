ما أسباب ظهور الدوائر الزرقاء تحت العينين؟

وكالات

كشف الدكتور ستانيسلاف أركانيكوف، أخصائي الأمراض الجلدبة والتجميل، أسباب ظهور دوائر زرقاء تحت العينين، وما الذي يجب عمله.



يشير الأخصائي، إلى أن الإرهاق الناتج عن المجهود الكبير، يؤثر عادة في المظهر الخارجي للإنسان. فمثلا الإجهاد المفرط للأعصاب البصرية، يمكن أن يؤدي إلى تمزق الأوعية الدموية ونشوء ورم دموي تحت العين.



ويضيف موضحا، يمكن التخلص من الدوائر الزرقاء تحت العينين، التي تعتبر العلامة الرئيسية الخارجية للتعب، بتغير إيقاع الحياة اليومي. وهذه طريقة موثوقة، على الرغم من أنها لا تعطي نتائج سريعة.

ويقول، "تنشأ الدوار الزرقاء، عندما نجهد الأعصاب البصرية بالقراءة، واستخدام الكمبيوتر وقلة النوم بصورة منتظمة، أو الإرهاق. هذه الأمور تسبب رقرقة الأوعية الدموية، ما ينجم عنه تمزقها ونشوء الورم الدموي تحت العينين. وهذه إشارة واضحة إلى ضرورة تغيير إيقاع الحياة. أي إزالة عامل الجهد المفرط، ويجب وضع جدول زمني للعمل وفترات راحة. ومن الضروري قضاء وقت أطول في الهواء الطلق، وإراحة العينين من الكمبيوتر وقتا كافيا".

ووفقا له، يمكن تسريع العملية، باستخدام المستحضرات المستخدمة في التجميل، وخاصة الكريمات المحتوية على الكافيين.

ويقول، "إذا أزلنا العوامل المسببة لظهور الدوائر الزرقاء تحت العينين، فإننا لن نزيلها فورا، بل ستبقى فترة زمنية تزول خلالها تدريجيا. ولإزالتها بسرعة يمكن استخدام كريمات محتوية على الكافيين التي تستخدم في التجميل. ويضيف مؤكداـ أي كريم يحتوي على هذه المادة، يساعد ليس في إخفاء هذه الدوائر، بل في إزالتها تماما".