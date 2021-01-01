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تفاصيل دهس 3 شباب أسفل عجلات قطار في مصر

الخميس 25 فبراير 2021 04:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل دهس 3 شباب أسفل عجلات قطار في مصر



القاهرة/سما/

كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الإسماعيلية في مصر، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حادث مروع دهس فيه قطار ثلاثة شباب.

ووقع الحادث أثناء عبور مجموعة من الشباب خطوط السكة الحديد بقرية الواصفية التابعة لمركز أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية.

وقالت المصادر إن 3 شباب وقفوا على سكة الحديد، فيما استخدم صديقهم الرابع هاتفه المحمول لالتقاط الصور التذكارية، ولم ينتبهوا لقدوم القطار الذي دهسهم، وسقط رابعهم مغشيا عليه، حيث تم نقله إلى مستشفى القصاصين المركزي.

وكشفت المصادر عن أنه تم الاستماع لأقوال الشاهد الوحيد بعد إفاقته، لافتة إلى معاينة النيابة لمكان الحادث.

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