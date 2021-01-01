  1. الرئيسية
  2. الصحة

3 طرق بسيطة لتحسين الرؤية

الخميس 25 فبراير 2021 04:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
3 طرق بسيطة لتحسين الرؤية



وكالات

أعلن الطبيب الياباني روي هيراماتسو، أخصائي طب وجراحة العيون، أنه بالإمكان تحسين الرؤية من دون جراحة بواسطة طرق بسيطة تستغرق بضع دقائق في اليوم.

ويشير موقع abc.es، إلى أن الأخصائي ينصح باستخدام هذه الطرق لتحسين الرؤية:

الطريقة الأولى- التمرين على نقاط غابور- التي تتضمن اكتشاف الاختلافات بين رسمين متشابهين، خلال ثلاث دقائق في اليوم. ووفقا للطبيب، سيظهر التحسن بعد مضي أسبوعين، وتتحسن أكثر في غضون 28 يوما.

الطريقة الثانية- استخدام العلاج الحراري. تتضمن هذه الطريقة أخذ منشفة وتبليلها بالماء ومن ثم وضعها في فرن الميكروويف لمدة 30-40 ثانية، بعد ذلك توضع على العيون المغمضة، إلى أن تبرد.

الطريقة الثالثة- ينصح الأخصائي بالإكثار من تناول السبانخ. لأن هذا النبات يساعد على الوقاية من إعتام عدسة العين والبقع الصفراء.

#تحسين الرؤية #العيون #جراحة العيون #طرق تحسين الرؤية

الأكثر قراءة اليوم

إذاعة تكشف نسبة رواتب موظفي السلطة عن شهر فبراير

مستشار اشتية يتحدث عن أخر تطورات رواتب الموظفين والانتخابات الفلسطينية

اسعار العملات مقابل الشيكل

حماس تعقب على تصريحات قيادة حركة فتح والسلطة بشأن اتفاقية غاز غزة

لجنة المانحين: السلطة ستواجه وضعا ماليا صعبا هذا العام ..ما علاقة موظفي غزة؟

لجنة الانتخابات تحدد الفئات الواجب تقديم استقالتها بهدف الترشح لعضوية المجلس التشريعي

نتيجة مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا 2021

الأخبار الرئيسية

الشعبية: عقبات عديدة أمام الانتخابات.. وتكشف عن نقطة حساسة جعلت الجبهة تشارك فيها!

وزيرة الصحة: رفعنا توصية بفرض الإغلاق الشامل لمدة أسبوعين

سرايا القدس تكشف لأول مرة عن أسرار معركة "بأس الصادقين"..

أبو حسنة يتحدث عن لقاح كورونا ودور "أونروا" في تطعيم المواطنين واللاجئين

000

برئاسة اشتيه: تفاصيل اجتماع فلسطيني أوروبي قطري لمناقشة مشروع توفير الغاز لقطاع غزة

اعلان سما رسائل