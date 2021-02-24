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بعد أن دهسته سيارة .. رونالدو يرسل قطه "النادر" للعلاج في إسبانيا بطائرة خاصة

الخميس 25 فبراير 2021 04:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد أن دهسته سيارة .. رونالدو يرسل قطه "النادر" للعلاج في إسبانيا بطائرة خاصة



وكالات

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس أرسل قطه بطائرة خاصة إلى إسبانيا للعلاج بعد أن دهسته سيارة في تورينو الإيطالية.

وحسب الصحيفة الإسبانية يدعى قط رونالدو المدلل "بي بي" وهو من فصيلة سفينكس النادرة.


وسيبقى "بي بي" الذي يعيش منذ أكثر من عامين مع رونالدو وعائلته، طوال فترة علاجه في إسبانيا عند أخت جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي.

#كريستيانو رونالدو #قطة رونالدو #اسبانيا

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