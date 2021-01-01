العداء الأمريكي هولواي يحطم رقما قياسيا في سباق 60 مترا حواجز (فيديو)

وكالات/سما/

حطم العداء الأمريكي غرانت هولواي البالغ 23 عاما الرقم القياسي العالمي للبريطاني كولين جاكسون في سباق 60 مترا حواجز داخل قاعة، في لقاء مدريد لألعاب القوى اليوم الأربعاء.

وسجل هولواي بطل العالم لسباق 110 أمتار حواجز عام 2019، رقما قياسيا جديدا بلغ 7.29 ثانية ليحطم بفارق 0.01 ثانية، الرقم القياسي السابق الذي سجله البريطاني جاكسون في مارس عام 1994.





وكان هولواي سجل 7.32 ثانية في التصفيات، وانطلق في السباق النهائي بأسلوبه المألوف في طريقه لتحقيق الرقم القياسي الجديد، حيث احتل البريطاني أندرو بوتزي المركز الثاني بـ7.51 ثانية.

ولم يتعرض هولواي للخسارة في 41 سباقا في سباق 60 مترا حواجز منذ بداياته في سباقات الكبار قبل أقل من أربعة أعوام