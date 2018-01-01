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"رويترز": مصادر تتوقع أن يشير تقرير أمريكي موافقة بن سلمان على قتل خاشقجي

الخميس 25 فبراير 2021 03:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"رويترز": مصادر تتوقع أن يشير تقرير أمريكي موافقة بن سلمان على قتل خاشقجي



واشنطن/سما/

قال أربعة مسؤولين أمريكيين مطلعين إنه من المتوقع أن يشير تقرير استخباراتي أمريكي يذاع يوم الخميس إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على قتل الصحفي جمال خاشقجي في عام 2018.


ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤولين قولهم إن التقرير الذي كانت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي.آي.إيه" هي المساهم الأساسي فيه، يورد أن ولي العهد وافق على اغتيال خاشقجي الذي كان ينتقد سياسات الأمير في مقالاته بصحيفة "واشنطن بوست"، بل ومن المرجح أن يكون قد أمر به.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين، يوم الأربعاء، إنه اطلع على التقرير ويتوقع أن يجري اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان قريبا.

وقالت جين بساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين، يوم الأربعاء، إن بايدن سيتواصل مع العاهل السعودي فقط، وإن الاستعدادات تجري لنشر تقرير خاشقجي قريبا بعد نزعت السرية عنه.

وفي حين تقتصر اتصالات بايدن على التواصل مع الملك، يتحدث آخرون في إدارة بايدن مع المسؤولين السعوديين على مستويات مختلفة.

#مقتل خاشقجي #ولي العهد السعودي #محمد بن سلمان #جين بساكي

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