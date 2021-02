بايدن يبطل مرسوما لترامب يحد من دخول المهاجرين

أبطل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأربعاء، مرسوما رئاسيا أصدره سلفه دونالد ترامب، بمنع العديد من المتقدمين للحصول على البطاقة الخضراء والعمال الأجانب المؤقتين من دخول الولايات المتحدة.

وشمل القرار أيضا رفع الحظر عن دخول أمريكا لبعض أفراد عائلات مواطني الولايات المتحدة والمقيمين الدائمين الشرعيين الذين منعوا من الانضمام إلى عائلاتهم.

وقال بايدن "تعليق الدخول المفروض في الإعلان 10014... لا يخدم مصالح الولايات المتحدة.. بل على العكس من ذلك، فإنه يضر ببلادنا".



وأصدر الرئيس السابق دونالد ترامب قرارات الحظر العام الماضي، قائلا إنها "ضرورية لحماية العمال الأمريكيين وسط ارتفاع معدلات البطالة بسبب جائحة فيروس كورونا".

Biden revokes a number of Trump EAs, including an order restricting funds to jurisdictions experiencing anti-racist protests, an EA “Promoting Beautiful Federal Civic Architecture"/condemning Brutalism, & an EA mandating stronger work requirements for federal welfare recipients. pic.twitter.com/IWTtz5mlOy