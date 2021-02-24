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بايدن يبطل مرسوما لترامب يحد من دخول المهاجرين

الخميس 25 فبراير 2021 03:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يبطل مرسوما لترامب يحد من دخول المهاجرين



واشنطن/سما/

أبطل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأربعاء، مرسوما رئاسيا أصدره سلفه دونالد ترامب، بمنع العديد من المتقدمين للحصول على البطاقة الخضراء والعمال الأجانب المؤقتين من دخول الولايات المتحدة.

وشمل القرار أيضا رفع الحظر عن دخول أمريكا لبعض أفراد عائلات مواطني الولايات المتحدة والمقيمين الدائمين الشرعيين الذين منعوا من الانضمام إلى عائلاتهم.

وقال بايدن "تعليق الدخول المفروض في الإعلان 10014... لا يخدم مصالح الولايات المتحدة.. بل على العكس من ذلك، فإنه يضر ببلادنا".


وأصدر الرئيس السابق دونالد ترامب قرارات الحظر العام الماضي، قائلا إنها "ضرورية لحماية العمال الأمريكيين وسط ارتفاع معدلات البطالة بسبب جائحة فيروس كورونا". 

#جو بايدن #ترامب #الولايات المتحدة الأمريكية

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