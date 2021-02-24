  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بيلوسي: أكدت لنتنياهو "دعم الكونغرس الثابت لأمن وأمان إسرائيل"

الخميس 25 فبراير 2021 02:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيلوسي: أكدت لنتنياهو "دعم الكونغرس الثابت لأمن وأمان إسرائيل"



واشنطن/سما/

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إنها أكدت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "دعم الكونغرس الثابت لأمن وأمان إسرائيل".

وفي تغريدة لها عبر "تويتر"، كتبت بيلوسي: "اليوم تحدثت مع نتانياهو لإعادة التأكيد على الروابط غير القابلة للكسر بين بلدينا، ودعم الكونغرس الثابت لأمن إسرائيل وأمانها".

وأضافت: "ناقشنا سبل مكافحة فيروس كورونا، وأملنا المشترك في السلام الإقليمي، بما في ذلك حل الدولتين العادل والمستقر والدائم".

#نانسي بيلوسي #بنيامين نتنياهو #مجلس النواب الأمريكي #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

إذاعة تكشف نسبة رواتب موظفي السلطة عن شهر فبراير

مستشار اشتية يتحدث عن أخر تطورات رواتب الموظفين والانتخابات الفلسطينية

اسعار العملات مقابل الشيكل

حماس تعقب على تصريحات قيادة حركة فتح والسلطة بشأن اتفاقية غاز غزة

لجنة المانحين: السلطة ستواجه وضعا ماليا صعبا هذا العام ..ما علاقة موظفي غزة؟

لجنة الانتخابات تحدد الفئات الواجب تقديم استقالتها بهدف الترشح لعضوية المجلس التشريعي

نتيجة مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا 2021

الأخبار الرئيسية

الشعبية: عقبات عديدة أمام الانتخابات.. وتكشف عن نقطة حساسة جعلت الجبهة تشارك فيها!

وزيرة الصحة: رفعنا توصية بفرض الإغلاق الشامل لمدة أسبوعين

سرايا القدس تكشف لأول مرة عن أسرار معركة "بأس الصادقين"..

أبو حسنة يتحدث عن لقاح كورونا ودور "أونروا" في تطعيم المواطنين واللاجئين

000

برئاسة اشتيه: تفاصيل اجتماع فلسطيني أوروبي قطري لمناقشة مشروع توفير الغاز لقطاع غزة

اعلان سما رسائل