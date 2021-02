بيلوسي: أكدت لنتنياهو "دعم الكونغرس الثابت لأمن وأمان إسرائيل"

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إنها أكدت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "دعم الكونغرس الثابت لأمن وأمان إسرائيل".

وفي تغريدة لها عبر "تويتر"، كتبت بيلوسي: "اليوم تحدثت مع نتانياهو لإعادة التأكيد على الروابط غير القابلة للكسر بين بلدينا، ودعم الكونغرس الثابت لأمن إسرائيل وأمانها".

وأضافت: "ناقشنا سبل مكافحة فيروس كورونا، وأملنا المشترك في السلام الإقليمي، بما في ذلك حل الدولتين العادل والمستقر والدائم".

Today, I spoke w/ @IsraeliPM to reaffirm the unbreakable bond between our nations & Congress’s unwavering support for a safe & secure Israel. We discussed COVID response & our shared hope for regional peace, including a just, stable & enduring 2-state solution. pic.twitter.com/zcTgQF9G8b