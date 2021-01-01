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مسلسل البراءة الحلقة 1 الأولى مترجمة على حكايات .. موقع قصة عشق

الخميس 25 فبراير 2021 12:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسلسل البراءة الحلقة 1 الأولى مترجمة على حكايات .. موقع قصة عشق



القاهرة / سما

عرضت قناة فوكس التركية، مسلسل البراءة الجزء الأول الحلقة 1 الأولى كاملة ضمن المسلسلات التركية الجديدة التي تأتي في شهر فبراير / شباط 2021 للمتابعين من جميع أنحاء العالم.

وتسببت الممثلة دينيز تشاكر بأزمة في موقع تصوير مسلسل البراءة، حيث وجدت أن كرفانها الخاص صغير الحجم، فذهبت واستقرت في الكرفان الذي يتشارك فيه سيركاي وايلايدا ما أثار استيائهم.

وتبرز في مسلسل البراءة شخصية الفنانة هالة إيلجاز التي تكون متعلقة بأبنائها خاصة الكبير، لكنها في نفس الوقت متكبرة وخالية من العيوب، توصف لديهم بأنها سيدة مجتمع من الدرجة الأولى.

كما يمكن القول عن إيلجاز أنها مثقفة إلى حد ما، وتكون في مسلسل البراءة زوجة إسماعيل إيلجاز وابنها الأكبر يدعى ايلكر، ويتم الحديث عن صورتها كثيرا طوال أحداث العمل في البداية.

مسلسل البراءة الحلقة 1: اضغط هنا أو اضغط هنا

وكانت القناة قد بثت يوم السادس عشر من الشهر الجاري الإعلان الأول لمسلسل البراءة، إذ ظهرت في مستهل المقطع الذي تبلغ مدته 57 ثانية فقط، سيارات إسعاف ونقل مصابين للمستشفى.

ويقول المسعف: امرأة تدعى ايلا يوكسال اليوم عيد ميلادها التاسع عشر والدها تيمور، قبل أن ينتقل إلى صوت يتحدث ليكن لك كل شيء في الحياة ولا يكون لديك عذر في تحقيق أهدافك كافة.

وأصبح بإمكان محبي المسلسلات التركية، إضافة مسلسل البراءة إلى قائمة الأعمال التي يشاهدونها وذلك عند الساعة 09:00 مساء بتوقيت القاهرة، ثم تنشر عبر موقع حكايات وقصة عشق.

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