بايدن: قرأت تقرير الاستخبارات حول قتل خاشقجي وسأتحدث للملك سلمان قريبا..فيديو

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه قرأ تقرير استخبارات بلاده حول قتل الصحفي، جمال خاشقجي، مؤكدا أنه قريبا ينوي التحدث هاتفيا مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال بايدن، في تصريح صحفي أدلى به مساء الأربعاء، ردا على سؤال حول الاتصال المتوقع مع الملك سلمان: "سأتحدث معه قريبا لكنني لم أفعل ذلك بعد".

كما أجاب بايدن على سؤال ثان حول ما إذا قرأ التقرير حول قتل خاشقجي، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل: "نعم، قرأته".

President Biden confirms “yes, I have” read the new intelligence report about Jamal Khashoggi. That report links Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman to the assassin squad that killed the journalist in 2018.

