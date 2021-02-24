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بايدن: قرأت تقرير الاستخبارات حول قتل خاشقجي وسأتحدث للملك سلمان قريبا..فيديو

الخميس 25 فبراير 2021 12:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن: قرأت تقرير الاستخبارات حول قتل خاشقجي وسأتحدث للملك سلمان قريبا..فيديو



واشنطن/سما/

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه قرأ تقرير استخبارات بلاده حول قتل الصحفي، جمال خاشقجي، مؤكدا أنه قريبا ينوي التحدث هاتفيا مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال بايدن، في تصريح صحفي أدلى به مساء الأربعاء، ردا على سؤال حول الاتصال المتوقع مع الملك سلمان: "سأتحدث معه قريبا لكنني لم أفعل ذلك بعد".

كما أجاب بايدن على سؤال ثان حول ما إذا قرأ التقرير حول قتل خاشقجي، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل: "نعم، قرأته".

President Biden confirms “yes, I have” read the new intelligence report about Jamal Khashoggi. That report links Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman to the assassin squad that killed the journalist in 2018.
Biden says he will be speaking to Saudi King Salman, but has not yet. pic.twitter.com/RAyMU3Df8T

— The Recount (@therecount) February 24, 2021


وفي وقت سابق من الأربعاء أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن إدارة بايدن تحضر التقرير عن قتل خاشقجي لنشره وسيتم إصداره قريبا من قبل مكتب إدارة الاستخبارات الوطنية بعد رفع السرية عن الوثيقة.  


كما ذكرت أن بايدن سيجري قريبا اتصالا هاتفيا مع الملك سلمان، مشيرة من جديد إلى أن المكالمة ستأتي معه مباشرة مليس مع ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.

وقتل خاشقجي، الصحفي السعودي الذي كتب مقالات لصحيفة "واشنطن بوست" وكان يقيم في الولايات المتحدة منذ 2017 والمعروف بانتقاداته للقيادة السعودية، يوم 2 أكتوبر 2018 داخل قنصلية بلاده في اسطنبول التركية على يد فريق اغتيال سعودي خاص، فيما لم يتم حتى الآن العثور على جثته.

وطالب الكونغرس في 2019 قيادة الاستخبارات الوطنية بالكشف عن التقرير الاستخباراتي حول قتل خاشقجي والآمرين بذلك، لكن إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، رفضت ذلك مصرة على أن المعلومات يجب أن تبقى سرية.

وفي وقت لاحق صادق الكونغرس على تعديل قانوني يطالب إدارة ترامب بتقديم تقرير كامل حول المسؤولين عن الجريمة، لكنه لم يستجب لهذه المطالبة، وذلك في الوقت الذي دعت فيه المقررة الأممية المعنية بحالات الإعدام خارج القانون، أغنيس كالامارد، إلى التحقيق مع ولي العهد السعودي في إطار القضية.

#جو بايدن #الاستخبارات الامريكية #خاشقجي #الملك سلمان #مقتل خاشقجي #البيت الابيض #محمد بن سلمان #السعودية #الرياض #الولايات المتحدة الأمريكية

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