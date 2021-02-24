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فيديو .. ولي العهد محمد بن سلمان يجري عملية جراحية

الأربعاء 24 فبراير 2021 10:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو .. ولي العهد محمد بن سلمان يجري عملية جراحية



الرياض / سما

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء يوم الأربعاء 24 فبراير 2021، عن إجراء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عملية جراحية ناجحة.

وقال الديوان الملكي في بيان له : "أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء".

وحسب الديوان الملكي، فقد أجرى ابن سلمان العملية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح.

وأشار الديوان الملكي إلى أن محمد بن سلمان قد غادر مستشفى الملك فيصل بالصحة والعافية، مضيفا : "حفظ الله ولي العهد ووقاه من كل مكروه ومتعه بالصحة والعافية".

يشار إلى أن محمد بن سلمان هو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وبتاريخ 31 أغسطس 2021 يصبح عمره 36 سنة.

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