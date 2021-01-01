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نتنياهو يكشف مراحل رفع القيود في اسرائيل

الأربعاء 24 فبراير 2021 10:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يكشف مراحل رفع القيود في اسرائيل



القدس المحتلة /سما/

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، أنه "سنعيد فتح اقتصادنا بالكامل إذا سمح معدل الإصابة بذلك" مشيرا إلى أن "هدفنا هو تطعيم 6.2 مليون شخص".

جاء ذلك عشية حظر التجوال في "عيد المساخر" ، حيث كشف نتنياهو عن خطته المكونة من خمس مراحل للعودة تدريجياً إلى الحياة الطبيعية في إسرائيل.

قال نتنياهو "المواطنون في جميع أنحاء العالم ينتظرون اللقاحات وفي إسرائيل اللقاحات تنتظر المواطنين" ودعا المواطنين إلى الذهاب لمراكز التطعيم لأخذ جرعات اللقاح "لنتمكن من الخروج من أزمة كورونا بصحة جيدة وأمان."

بحسب مراحل الخروج التي استعرضها نتنياهو فإن المرحلة الأولى هي المرحلة الحالية؛ والمرحلة الثانية هي فتح جهاز التعليم تدريجيا ابتداءً من 2 آذار/ مارس المقبل؛ والمرحلة الثالثة هي بدء العمل بموجب "الجواز الأخضر"، في الأسبوع الثاني من شهر آذار/ مارس.

والمرحلة الرابعة لرفع القيود هي الانتهاء من تطعيم جميع السكان البالغين من العمر 16 عامًا فما فوق، حتى نهاية آذار/ مارس المقبل، والمرحلة الخامسة هي استئناف كامل الأنشطة الاقتصادية في نيسان/ أبريل المقبل.

مراحل رفع قيود كورونا:

- بدء مراحل الخروج - قيود "عيد المساخر"

- عودة طلاب صفوف السابع حتى العاشر - بدءا من 2 آذار/ مارس

- تطبيق مخطط "الجواز الأخضر" في المرافق السياحية والمطاعم - بدءا من 7 آذار/ مارس

- تطعيم جميع السكان البالغين من العمر 16 عامًا فما فوق - حتى نهاية آذار/ مارس

- رفع كامل للقيود - نيسان/ أبريل

#بنيامين نتنياهو #اسرائيل #الحكومة الاسرائيلية #رفع القيود #القيود في اسرائيل #فيروس كورونا

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