  1. الرئيسية
  2. صحة

يلا شوت .. مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا بث مباشر

الأربعاء 24 فبراير 2021 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
يلا شوت .. مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا بث مباشر



الرياض / سما

نقدم لكم متابعينا في الدول العربية رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا بث مباشر التي تجري مساء اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021 ضمن منافسات دور 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

مباراة ريال مدريد وأتلانتا مباشر تنقل الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية والعراق والكويت وقطر، العاشرة لدى مصر وفلسطين على قنوات بي إن سبورت الرياضية والمحطات الأجنبية المشفرة.

وأسندت القنوات مهمة التعلق على مباراة ريال مدريد وأتلانتا التي تجري على ملعب جيويس للمعلق التونسي عصام الشوالي الذي يكون على القناة الصوتية الأولى والرابعة في بي إن سبورت. وفق موقع يلا شوت.

وتبث الموقعة المرتقبة في البطولة الأوروبية أيضا على مواقع عربية مثل كورة ستار ويلا شوت والأسطورة لبث المباريات، إذ من المقرر أن يكون لها متابعة كبيرة في ظل الشعبية الجارفة للفريق الملكي عربيا.

مباراة ريال مدريد وأتلانتا بث مباشر:

ويسعى ريال مدريد إلى إظهار الفرق الأسبانية بصورة جيدة بعد الخسارة المذلة التي تلقاها غريمة برشلونة أمام باريس سان جيرمان الأسبوع المنصرم، على الرغم من صعوبة مهمة الفريقين معا.

ويعد أتلانتا أحد أفضل الأندية الإيطالية الفترة الأخيرة، إذ يقدم عروضا كبيرة لا سيما مع الفرق العملاقة، الأمر الذي يؤكد عدم سهولة مهمة "الملكي" هذا المساء ضد نجوم الدفاع في دوريات العالم.

وتقام مباراة ريال مدريد وأتلانتا مباشر بالتزامن مع مواجهة مانشستر سيتي الذي يحل ضيفا ثقيلا على بوروسيا مونشنغلادباغ الألماني في ملعب بوشكاش أرينا ويعلق عليها الجزائري حفيظ دراجي.

#يلا شوت #ريال مدريد #أتالانتا #ريال مدريد واتالانتا #بث مباشر #مباراة ريال مدريد واتالانتا #مباراة اتالانتا وريال مدريد #دوري أبطال أوروبا #مباشر #مباراة ريال مدريد #ريال مدريد مباشر #أتلانتا

الأكثر قراءة اليوم

إذاعة تكشف نسبة رواتب موظفي السلطة عن شهر فبراير

مستشار اشتية يتحدث عن أخر تطورات رواتب الموظفين والانتخابات الفلسطينية

اسعار العملات مقابل الشيكل

حماس تعقب على تصريحات قيادة حركة فتح والسلطة بشأن اتفاقية غاز غزة

لجنة المانحين: السلطة ستواجه وضعا ماليا صعبا هذا العام ..ما علاقة موظفي غزة؟

أبو مرزوق يرد على تصريحات قيادات فتح والسلطة بشأن تغريدته حول حقل غاز غزة

لجنة الانتخابات تحدد الفئات الواجب تقديم استقالتها بهدف الترشح لعضوية المجلس التشريعي

الأخبار الرئيسية

الشعبية: عقبات عديدة أمام الانتخابات.. وتكشف عن نقطة حساسة جعلت الجبهة تشارك فيها!

وزيرة الصحة: رفعنا توصية بفرض الإغلاق الشامل لمدة أسبوعين

سرايا القدس تكشف لأول مرة عن أسرار معركة "بأس الصادقين"..

أبو حسنة يتحدث عن لقاح كورونا ودور "أونروا" في تطعيم المواطنين واللاجئين

000

برئاسة اشتيه: تفاصيل اجتماع فلسطيني أوروبي قطري لمناقشة مشروع توفير الغاز لقطاع غزة

اعلان سما رسائل