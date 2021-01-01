يلا شوت .. مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا بث مباشر

الرياض / سما

نقدم لكم متابعينا في الدول العربية رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا بث مباشر التي تجري مساء اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021 ضمن منافسات دور 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

مباراة ريال مدريد وأتلانتا مباشر تنقل الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية والعراق والكويت وقطر، العاشرة لدى مصر وفلسطين على قنوات بي إن سبورت الرياضية والمحطات الأجنبية المشفرة.

وأسندت القنوات مهمة التعلق على مباراة ريال مدريد وأتلانتا التي تجري على ملعب جيويس للمعلق التونسي عصام الشوالي الذي يكون على القناة الصوتية الأولى والرابعة في بي إن سبورت. وفق موقع يلا شوت.

وتبث الموقعة المرتقبة في البطولة الأوروبية أيضا على مواقع عربية مثل كورة ستار ويلا شوت والأسطورة لبث المباريات، إذ من المقرر أن يكون لها متابعة كبيرة في ظل الشعبية الجارفة للفريق الملكي عربيا.

مباراة ريال مدريد وأتلانتا بث مباشر:

ويسعى ريال مدريد إلى إظهار الفرق الأسبانية بصورة جيدة بعد الخسارة المذلة التي تلقاها غريمة برشلونة أمام باريس سان جيرمان الأسبوع المنصرم، على الرغم من صعوبة مهمة الفريقين معا.

ويعد أتلانتا أحد أفضل الأندية الإيطالية الفترة الأخيرة، إذ يقدم عروضا كبيرة لا سيما مع الفرق العملاقة، الأمر الذي يؤكد عدم سهولة مهمة "الملكي" هذا المساء ضد نجوم الدفاع في دوريات العالم.

وتقام مباراة ريال مدريد وأتلانتا مباشر بالتزامن مع مواجهة مانشستر سيتي الذي يحل ضيفا ثقيلا على بوروسيا مونشنغلادباغ الألماني في ملعب بوشكاش أرينا ويعلق عليها الجزائري حفيظ دراجي.