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بسبب التلوث البحري- اسرائيل تقرر منع تسويق اسماك البحر المتوسط

الأربعاء 24 فبراير 2021 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب التلوث البحري- اسرائيل تقرر منع تسويق اسماك البحر المتوسط



القدس المحتلة /سما/

قررت وزارة الصحة الاسرائيلية مساء اليوم منع تسويق الأسماك التي يجري اصطيادها من البحر المتوسط بسبب التلوث البحري.

وقالت الوزارة: نظرا للتلوث البيئي في منطقة البحر الأبيض المتوسط النتائج عن تسرب نفطي، فقد تقرر عدم تسويق الأسماك والحيوانات البحرية التي يتم اصطيادها من البحر منذ هذه اللحظة. حتى إشعار آخر.

وأضافت الوزارة بحسب صحيفة "معاريف" انه "على الرغم من عدم وجود نتائج تشير إلى الخطر الذي يمثله استهلاك الأسماك ، إلا أنه من أجل الحيطة ، يتم إرسال عينات الأسماك إلى المعامل التابعة لوزارة الزراعة الاسرائيلية لاستبعاد وجود مخلفات ملوثة مختلفة. من المتوقع ظهور نتائج الاختبار في الأيام القادمة."

وتلوث شريط بطول 160 كيلومترا من شواطئ الداخل (إسرائيل) على البحر المتوسط ، بمادة القطران غير معروفة المصدر، ما أدى إلى نفوق الكثير من الأحياء المائية.

وقالت هيئة البث الرسمية، السبت، إنه عثر على هذه المادة في 16 منطقة على ساحل البحر من حيفا شمالا إلى عسقلان جنوبا، بما في ذلك عكا وتل أبيب.
وخصصت وزارة حماية البيئة ميزانيات طارئة للمساعدة في التعامل مع هذا التلوث "الخطير".

#الصحة الاسرائيلية #التلوث البيئي #تسويق الأسماك #البحر المتوسط #التلوث البحري

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