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إسرائيل ترسل اللقاحات الى موريتانيا

الأربعاء 24 فبراير 2021 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل ترسل اللقاحات الى موريتانيا



القدس المحتلة/سما/

نشرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، اليوم الأربعاء، تقريرًا تقول فيه إن موريتانيا من ضمن عشرين دولة مرشحة لأن تستقبل جرعات من لقاح «كورونا» مقدمة هدية من إسرائيل.

التقرير الذي جاء تحت عنوان «إسرائيل ترسل لقاحات إلى موريتانيا، دون أن تربطهما علاقات دبلوماسية»، أشارت إلى أن البلدين أجريا خلال الأشهر الأخيرة مفاوضات لإعادة تطبيع العلاقات.

وأضافت الصحيفة أن موريتانيا أقامت علاقات مع إسرائيل بدأت عام 1992، واستمرت حتى مارس من عام 2010.

وقالت الصحيفة إن موريتانيا «ذلك البلد السني والمسلم والأفريقي، عضو جامعة الدول العربية، كاد يعيد علاقاته مع إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة، ولكن المفاوضات لم تفض إلى نتيجة قبل خروج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من البيت الأبيض».

وقالت الصحيفة إنها سألت مسؤولًا إسرائيليا رفيع المستوى، حول إن كان إرسال كميات من لقاح كورونا إلى موريتانيا دليل على أن البلدين في طريقهما نحو تطبيع العلاقات، فرد قائلًا: «نحن نرسل لقاحات إلى البلدان التي تربطنا بها علاقات صداقة».

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل سترسل إلى كل دولة كمية تترواح ما بين 1000 و5000 جرعة، ستحصل عليها قرابة عشرين دولة ما تزال قائمتها غير نهائية، ولكنها قد تضم كلًا من موريتانيا والسلطة الفلسطينية وتشاد وأثيوبيا وأوغندا وغينيا الاستوائية.

#اسرائيل #لقاح كورونا #فيروس كورونا #التطبيع مع اسرائيل #ترامب #البيت الابيض

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