المطالبة بمحاكمة نائب وزير إسرائيلي لتواصله مع السلطة

القدس المحتلة /سما/

على ضوء ما نشرته صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية، منذ يومين حول اتصالات كشف عنها نائب الوزير الإسرائيلي، فطين ملا من حزب الليكود، طالبت الحركة "من أجل جودة الحكم" في إسرائيل بفتح ملف تحقيق ضد نائب الوزير بشبهة الفساد.

وكانت صحيفة "يديعوت احرونوت" قد نشرت، الاثنين من الأسبوع الجاري، تقريرا جاء فيه ان نائب الوزير فطين مولا، تحدث مع جهات رسمية في السلطة الفلسطينية لدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في الانتخابات الوشيكة.

وكشف التقرير ان دور السلطة الفلسطينية يتلخص بقيامها على حث المواطنين العرب في إسرائيل على التصويت لحزب الليكود او الامتناع عن الادلاء بأصواتهم للقائمة "المشتركة".

وارسلت الحركة "من اجل جودة الحكم" برسالة بهذا الشأن الى كل من المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت، والى المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي.

وأوضحت الحركة في الرسالة انه يشتبه في نائب الوزير باستخدام الأملاك العامة لتنسيق تدخل كيان سياسي أجنبي في العملية الانتخابية في إسرائيل.

ووصف رئيس الحركة "من اجل جودة الحكم" ما نسب لملا بعمل ينطوي على الفساد والاستهتار.

كما توجه رئيس لجنة الخارجية والامن البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، تسفي هاوزر، الى رئيس الكنيست بهدف اجراء نقاش مستعجل في البرلمان الإسرائيلي حول هذه المسألة. وذيل طلب هاوزر بتوقيع خمسة وعشرين نائبًا.