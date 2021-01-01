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اشكنازي: قرار إيران تقليص مهام المفتشين يحتاج لرد دولي فوري

الأربعاء 24 فبراير 2021 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشكنازي: قرار إيران تقليص مهام المفتشين يحتاج لرد دولي فوري



القدس المحتلة /سما/

هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي اشكنازي، اليوم الأربعاء، إيران بعد قرارها الأخير تقليص مهام المفتشين الدوليين لمنشآتها النووية تطبيقًا لقانون اقره البرلمان الإيراني في كانون أول/ديسمبر الماضي.
 
وقال اشكنازي: إن إيران "تسحق بقايا أشراف ومراقبة الوكالة الدولية للطاقة النووية وتواصل تحدي الاستقرار الإقليمي وتهديده". وبرايه أن "طهران مستمرة بتكديس اليورانيوم المخصب، وخداع واخفاء سعيها لامتلاك أسلحة نووية، هذه الخطوات المتطرفة التي اتخذتها إيران تحتاج الى رد دولي".
 
وأشار إلى أن "إسرائيل ترى بالسياسة الإيرانية واخفاء قدراتها النووية خطوة خطيرة، لا يجب ان تمر بدون رد".
 
وبدأت إيران أمس تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد انقضاء المهلة التي حددها مجلس الشورى الإيراني لرفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي منذ نحو 3 سنوات.
 
وحثت واشنطن إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية، وصرح المتحدث باسم الوكالة الدولية الثلاثاء، أن "واشنطن تحث إيران مجددًا على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية". وقال إن "إيران تبتعد كثيرًا عن الامتثال للقيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي".
 
وأضاف برايس أن واشنطن ستجري مشاورات مع الوكالة الدولية لبحث الإجراءات المناسبة التي تدعم تعاملها مع إيران، مشددًا على أن الحل لأمثل للتحقق من برنامج إيران النووي يكون عبر حل تفاوضي.

#اسرائيل #غابي أشكنازي #ايران

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