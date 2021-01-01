إسرائيل والولايات المتحدة ستشرعان بمحادثات جدية بشأن إيران

القدس المحتلة /سما/

أفاد موقع "واللا" العبري، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل والولايات المتحدة ستشرعان في الأيام المقبلة، مناقشات استراتيجية حول إيران، حيث ستركز المحادثات الثنائية على التقييمات الاستخباراتية للبلدين فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.



وحسب الموقع، فستجري الحوارات بشكل هادئ وجاد في محاولة لتجنب صراع عام حول السياسة الأمريكية تجاه إيران في ظل إدارة بايدن الجديدة.



وتعهد رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، بأن إسرائيل ستمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بغض النظر عما إذا كان هناك اتفاق متعدد الأطراف لمنع طهران من القيام بذلك.