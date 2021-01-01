  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إسرائيل والولايات المتحدة ستشرعان بمحادثات جدية بشأن إيران

الأربعاء 24 فبراير 2021 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل والولايات المتحدة ستشرعان بمحادثات جدية بشأن إيران



القدس المحتلة /سما/

أفاد موقع "واللا" العبري، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل والولايات المتحدة ستشرعان في الأيام المقبلة، مناقشات استراتيجية حول إيران، حيث ستركز المحادثات الثنائية على التقييمات الاستخباراتية للبلدين فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
 
وحسب الموقع، فستجري الحوارات بشكل هادئ وجاد في محاولة لتجنب صراع عام حول السياسة الأمريكية تجاه إيران في ظل إدارة بايدن الجديدة.
 
وتعهد رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، بأن إسرائيل ستمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بغض النظر عما إذا كان هناك اتفاق متعدد الأطراف لمنع طهران من القيام بذلك.

#اسرائيل #الولايات المتحدة #الاتفاق النووي #البرنامج النووي الإيراني #ايران

الأكثر قراءة اليوم

حماس توضح حقيقة الأنباء المتداولة حول تقديمها عرضًا للأسير البرغوثي قبل زيارة حسين الشيخ

إذاعة تكشف نسبة رواتب موظفي السلطة عن شهر فبراير

حماس تعقب على تصريحات قيادة حركة فتح والسلطة بشأن اتفاقية غاز غزة

لجنة المانحين: السلطة ستواجه وضعا ماليا صعبا هذا العام ..ما علاقة موظفي غزة؟

اسعار العملات مقابل الشيكل

نتيجة ملخص مباراة الهلال السوداني ضد مازيمبي الكونغولي في أفريقيا 2021

أبو مرزوق يرد على تصريحات قيادات فتح والسلطة بشأن تغريدته حول حقل غاز غزة

الأخبار الرئيسية

أبو حسنة يتحدث عن لقاح كورونا ودور "أونروا" في تطعيم المواطنين واللاجئين

000

برئاسة اشتيه: تفاصيل اجتماع فلسطيني أوروبي قطري لمناقشة مشروع توفير الغاز لقطاع غزة

7

لجنة الانتخابات تحدد الفئات الواجب تقديم استقالتها بهدف الترشح لعضوية المجلس التشريعي

تعرف على الأساليب التي اتبعتها إسرائيل خلال جولات الحرب على غزة.. هل حققت أهدافها؟

مستشار اشتية يتحدث عن أخر تطورات رواتب الموظفين والانتخابات الفلسطينية

اعلان سما رسائل