منتخبنا الوطني يلاقي شقيقه السعودي في 30 آذار بالرياض ضمن التصفيات الآسيوية

رام الله /سما/

أكد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، اليوم الأربعاء، أن مباراة منتخبنا الوطني الأول أمام شقيقه السعودي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين، ستقام بتاريخ 30 آذار/مارس في العاصمة السعودية، الرياض.

وقال الرجوب: إن تقديم موعد إقامة مباراة الفدائي أمام شقيقه السعودي والذي كان مقرراً في 7 حزيران القادم، جاء بالتوافق بين الاتحادين الفلسطيني والسعودي وبموافقة كل من الاتحادين الآسيوي والدولي للعبة.

وأشار إلى أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يقوم بإنهاء كافة الترتيبات المطلوبة من النواحي الإدارية والفنية والصحية، من أجل تأمين سفر بعثة المنتخب الوطني إلى العاصمة السعودية الرياض لخوض هذا اللقاء الدولي الهام.

وكان الفدائي قد أجرى خلال الفترة الماضية عدة معسكرات تدريبية داخلية، إضافة إلى معسكر خارجي في الكويت تخلله خوض لقاء ودّي أمام شقيقه الكويتي انتهى لمصلحة منتخبنا الوطني بهدف دون مقابل.

يشار إلى أن المنتخبين الفلسطيني والسعودي خاضا لقاءً تاريخياً على استاد الشهيد فيصل الحسيني في القدس خلال شهر تشرين أول/ أكتوبر من العام 2019، لحساب الجولة الرابعة من هذه التصفيات الآسيوية وانتهى التعادل السلبي، لتكون أول مواجهة تجمع الفريقين على أرض فلسطين.