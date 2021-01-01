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الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده لتقديم 20 مليون يورو لتوفير لقاح ضد "كورونا" لشعبنا

الأربعاء 24 فبراير 2021 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده لتقديم 20 مليون يورو لتوفير لقاح ضد "كورونا" لشعبنا



القدس المحتلة /سما/

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان، إن الاتحاد أبدى استعداده لتقديم نحو 20 مليون يورو، دعما لتوفير لقاح ضد "كورونا" للشعب الفلسطيني.

وأضاف عثمان للوكالة الرسمية، مساء اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي أعلن خلال اجتماع افتراضي للجنة المانحين الدوليين لصالح الشعب الفلسطيني، عن استعداده لتوفير مبلغ 20 مليون يورو، لمساعدة فلسطين في شراء اللقاحات اللازمة ضد "كورونا".

وأوضح أن توفير هذا المبلغ يحتاج لإجراءات فنية، ويسير فيها الاتحاد الأوروبي بانتظار استكمالها ليتم إيصاله لدولة فلسطين.

#الاتحاد الاوروبي #لقاحات كورونا #فيروس كورونا

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