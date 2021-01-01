بث مباشر .. تردد قناة الشباب سبورت الرياضية العراقية 2021

بغداد / سما

أعلنت مصادر إعلامية، عن تردد قناة الشباب سبورت الرياضية العراقية الجديد 2021 على مدار النايل سات؛ لمشاهدة مباراة الشرطة ضد الزوراء في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وقالت المصادر إن تردد قناة الشباب سبورت العراقية عبر نايل سات هو كالتالي: 10873، معامل الترميز 27500، لافتة إلى أنه يمكن من خلالها متابعة كل ما يخص الشأن الرياضي في العراق.

وعرضت قناة الشباب الرياضية مباراة أربيل ضد أمانة بغداد التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ثم بثت لقاء الميناء أمام الحدود الذي حسم بنتيجة التعادل بهدف مقابل هدف للجانبين.

وتابع الجميع على قناة الشباب سبورت، موقعة نفط البصرة ضد الطلبة التي خيمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المجريات، فيما لا تزال مباراة الشرطة والزوراء جارية في بث مباشر.

تردد قناة الشباب سبورت 2021:

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزوراء والشرطة بالتعادل السلبي بدون أهداف، علما أنها جارية على ملعب الشعب الدولي ومنقولة حاليا عبر شاشة (Al Shabab Sport 1 HD) المفتوحة للجميع.

ومن المقرر أن تبث ذات القناة مباراة الصناعات الكهربائية ضد الطلبة، النفط أمام الزوراء، زاخو مع أربيل، الميناء والسماوة، القوة الجوية مع نفط البصرة، الديوانية ونفط البصرة، أمانة بغداد والشرطة.

وتعرض قناة الشباب الرياضية،مباريات نفط الوسط ضد النجف، الحدود أمام الكهرباء، القاسم مع الكرخ، بالإضافة إلى الاستيديو التحليلي الذي يقوده المذيعون العاملون في المحطة العراقية.