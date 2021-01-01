  1. الرئيسية
  2. صحة

بث مباشر .. تردد قناة الشباب سبورت الرياضية العراقية 2021

الأربعاء 24 فبراير 2021 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
بث مباشر .. تردد قناة الشباب سبورت الرياضية العراقية 2021



بغداد / سما

أعلنت مصادر إعلامية، عن تردد قناة الشباب سبورت الرياضية العراقية الجديد 2021 على مدار النايل سات؛ لمشاهدة مباراة الشرطة ضد الزوراء في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وقالت المصادر إن تردد قناة الشباب سبورت العراقية عبر نايل سات هو كالتالي: 10873، معامل الترميز 27500، لافتة إلى أنه يمكن من خلالها متابعة كل ما يخص الشأن الرياضي في العراق.

وعرضت قناة الشباب الرياضية مباراة أربيل ضد أمانة بغداد التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ثم بثت لقاء الميناء أمام الحدود الذي حسم بنتيجة التعادل بهدف مقابل هدف للجانبين.

وتابع الجميع على قناة الشباب سبورت، موقعة نفط البصرة ضد الطلبة التي خيمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المجريات، فيما لا تزال مباراة الشرطة والزوراء جارية في بث مباشر.

تردد قناة الشباب سبورت 2021:

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزوراء والشرطة بالتعادل السلبي بدون أهداف، علما أنها جارية على ملعب الشعب الدولي ومنقولة حاليا عبر شاشة (Al Shabab Sport 1 HD) المفتوحة للجميع.

ومن المقرر أن تبث ذات القناة مباراة الصناعات الكهربائية ضد الطلبة، النفط أمام الزوراء، زاخو مع أربيل، الميناء والسماوة، القوة الجوية مع نفط البصرة، الديوانية ونفط البصرة، أمانة بغداد والشرطة.

وتعرض قناة الشباب الرياضية،مباريات نفط الوسط ضد النجف، الحدود أمام الكهرباء، القاسم مع الكرخ، بالإضافة إلى الاستيديو التحليلي الذي يقوده المذيعون العاملون في المحطة العراقية.

#قناة الشباب #قناة الشباب سبورت #تردد قناة الشباب سبورت #الشباب سبورت #قناة الشباب الرياضية #العراق #قناة الشباب العراقية #الشباب #بث مباشر #الشباب سبورت مباشر

الأكثر قراءة اليوم

حماس توضح حقيقة الأنباء المتداولة حول تقديمها عرضًا للأسير البرغوثي قبل زيارة حسين الشيخ

حماس تعقب على تصريحات قيادة حركة فتح والسلطة بشأن اتفاقية غاز غزة

لجنة المانحين: السلطة ستواجه وضعا ماليا صعبا هذا العام ..ما علاقة موظفي غزة؟

نتيجة ملخص مباراة الهلال السوداني ضد مازيمبي الكونغولي في أفريقيا 2021

فتح "قلقة" من تصريحات ابو مرزوق بشأن غاز غزة: قد تكون تهرب من الانتخابات والمصالحة!

اسعار العملات مقابل الشيكل

أبو مرزوق يرد على تصريحات قيادات فتح والسلطة بشأن تغريدته حول حقل غاز غزة

الأخبار الرئيسية

000

برئاسة اشتيه: تفاصيل اجتماع فلسطيني أوروبي قطري لمناقشة مشروع توفير الغاز لقطاع غزة

7

لجنة الانتخابات تحدد الفئات الواجب تقديم استقالتها بهدف الترشح لعضوية المجلس التشريعي

تعرف على الأساليب التي اتبعتها إسرائيل خلال جولات الحرب على غزة.. هل حققت أهدافها؟

مستشار اشتية يتحدث عن أخر تطورات رواتب الموظفين والانتخابات الفلسطينية

وزيرة الصحة : 5 وفيات و1391 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1038 حالة تعافٍ

اعلان سما رسائل