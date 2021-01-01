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معركة انتخابات الكنيست.. نتنياهو: "الانتخابات حول من سيكون رئيس الحكومة، أنا أو لبيد"

الأربعاء 24 فبراير 2021 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
معركة انتخابات الكنيست.. نتنياهو: "الانتخابات حول من سيكون رئيس الحكومة، أنا أو لبيد"



القدس المحتلة /سما/

بدأت معركة انتخابات الكنيست، التي ستجري في 23 آذار/مارس المقبل، تسخن، من خلال تصريحات قادة الأحزاب، الذين يدعي كل واحد منهم أنه سيشكل الحكومة المقبلة. واعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن هذه الانتخابات تدور حول من سيتولى رئاسة الحكومة، وأن المنافسة بينه وبين رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد.

وقال نتنياهو، خلال اجتماع كتلة حزب الليكود في الكنيست، إن "هذه الانتخابات تدور حول من سيكون رئيس الحكومة، أنا أو يائير لبيد. ووفقا للاستطلاعات الداخلية، فإن لدينا قدرة لأربعين مقعدا، بينها تسعة مقاعد من أشخاص يؤيدوننا، لكنهم يبقون في البيت. ينتظرون أن نأتي لأخذهم" إلى صناديق الاقتراع.

وأضاف نتنياهو "نحن في عشية عيد المساخر، وبينيت (رئيس حزب "يمينا" نفتالي بينيت) وغدعون (رئيس حزب "تيكفا حداشا" غدعون ساعر) يتنكرون طوال الوقت. ويقولان يوميا إنه ’لن نجلس مع لبيد’. وهما مرغمان على نفي ذلك، لأنهما لا يستطيعان بدون لبيد".

وتابع نتنياهو أنه "ليس لديهما طريقة لتشكيل حكومة من دون أن تكون حكومة يسار برئاسة لبيد، إما بشكل كامل أو جزئي. ويحاول بينيت وغدعون في الحفلة التنكرية إخفاء أنه ليس لديهم حكومة من دون لبيد في رئاسة الحكومة، وينبغي كشف هذا الأمر. فهذا لن تشاهدونه في وسائل الإعلام".

وادعى نتنياهو أنه "سنكافح من أجل طرح خطتنا للمساعدة الاقتصادية لجميع المواطنين والمستقلين، لكن إذا استمر سياسيون عديمي المسؤولية والمستشارون القضائيون في لجمنا بسبب اعتبارات انتخابية بالنسبة لهم، فإني سأطرح في اليوم الأول لحكومة اليمين (المقبلة) مساعدات بمبلغ 15 مليار شيكل لجميع مواطني إسرائيل".

من جانبه، اعتبر بينيت في تصريحات لوسائل إعلام، اليوم، أن "هذه الانتخابات تجري داخل المعسكر القومي (أي اليمين)، وأعتزم تغيير نتنياهو. وأغلبية الشعب يميني، ولا يعقل أن يجلس في رئاسة الحكومة شخص ما يساري".

وحول انضمامه إلى حكومة يشارك فيها تحالف الصهيونية الدينية والفاشية، بقيادة بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، قال بينيت إنه "سنجلس مع أي أحد يؤيد دولة يهودية وديمقراطية". ورفض بينيت تشكيل "كتلة مانعة" لوصول نتنياهو إلى رئاسة الحكومة، وقال إنه "لست في هذه اللعبة، والهدف هو تغيير نتنياهو والحفاظ على حكم المعسكر القومي".

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" عن حزب "تيكفا حداشا" أن "غدعون ساعر ينافس على رئاسة الحكومة مقابل بنيامين نتنياهو ولا يعتزم مهاجمة نفتالي بينيت وحزب يمينا، حتى لو استمروا في فعل ذلك. وسيحقق غدعون ساعر التغيير ونفتالي بينيت شريك سنحترمه في الائتلاف برئاسة غدعون ساعر".

ونشرت "كان"، اليوم، تسجيلا بصوت لبيد، يهاجم فيه سموتريتش. وقال إن "ساعر وبينيت هما يمينيان بارزان ومتشددان، لكنهما شخصان إيجابيان في نهاية الأمر، وسنضطر إلى محاولة البحث عن المشترك الذي بالإمكان العمل من خلاله. ويوجد كهؤلاء الذين لن أتحدث معهم، وهما بالأساس سموتريتش وبن غفير، لأنها بكل بساطة داعمان للإرهاب" اليهودي.

#الانتخابات الاسرائيلية #بنيامين نتنياهو #الليكود #يائير لبيد #الاحزاب الاسرائيلية

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