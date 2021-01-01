  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

وقف التدريبات بالنيران الحية في لواء الناحال بجيش الاحتلال لهذا السبب

الأربعاء 24 فبراير 2021 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقف التدريبات بالنيران الحية في لواء الناحال بجيش الاحتلال لهذا السبب



القدس المحتلة /سما/

فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا مع قائد الكتيبة 50 في لواء ناحال اليوم (الأربعاء) بعد الاشتباه بإطلاقه النار على مقاتل جندي في قاعدة عسكرية في وادي الأردن.
 
وحسب موقع "والا" العبري أن التحقيق كشف أن القائد المشتبه به أطلق النار على جندي آخر كان يسير بالقرب منه في القاعدة.
 
وأوضح أن قائد الفرقة 162 العميد ساعر تسور أمر بوقف جميع التدريبات على الأسلحة الحية في لواء ناحال حتى نهاية التحقيق في الحادث.
 
وقال الجيش الإسرائيلي إن القضية قيد التحقيق وفي هذه المرحلة لم يتم استبعاد أي سيناريو.
 
وأفاد مسؤول عسكري في القيادة الجنوبية أنه ليس من الواضح ما إذا كان القائد كان ينوي إطلاق النار أم أن إطلاق النار تم عن طريق الخطأ.

#الجيش الإسرائيلي #لواء ناحال #مناورة عسكرية

الأكثر قراءة اليوم

حماس توضح حقيقة الأنباء المتداولة حول تقديمها عرضًا للأسير البرغوثي قبل زيارة حسين الشيخ

قيادي بحماس: مرسوم الحريات لا يعدو كونه حبرًا على ورق.. ويصف مخرجات القاهرة بـ"الباهتة والمسلوقة"!

حماس تعقب على تصريحات قيادة حركة فتح والسلطة بشأن اتفاقية غاز غزة

فتح "قلقة" من تصريحات ابو مرزوق بشأن غاز غزة: قد تكون تهرب من الانتخابات والمصالحة!

مشاهدة مباراة الهلال السوداني ضد مازيمبي الكونغولي بث مباشر

اسعار العملات مقابل الشيكل

أبو مرزوق يرد على تصريحات قيادات فتح والسلطة بشأن تغريدته حول حقل غاز غزة

الأخبار الرئيسية

7

لجنة الانتخابات تحدد الفئات الواجب تقديم استقالتها بهدف الترشح لعضوية المجلس التشريعي

تعرف على الأساليب التي اتبعتها إسرائيل خلال جولات الحرب على غزة.. هل حققت أهدافها؟

مستشار اشتية يتحدث عن أخر تطورات رواتب الموظفين والانتخابات الفلسطينية

وزيرة الصحة : 5 وفيات و1391 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1038 حالة تعافٍ

لجنة المانحين: السلطة ستواجه وضعا ماليا صعبا هذا العام ..ما علاقة موظفي غزة؟

اعلان سما رسائل