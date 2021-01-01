وقف التدريبات بالنيران الحية في لواء الناحال بجيش الاحتلال لهذا السبب

القدس المحتلة /سما/

فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا مع قائد الكتيبة 50 في لواء ناحال اليوم (الأربعاء) بعد الاشتباه بإطلاقه النار على مقاتل جندي في قاعدة عسكرية في وادي الأردن.



وحسب موقع "والا" العبري أن التحقيق كشف أن القائد المشتبه به أطلق النار على جندي آخر كان يسير بالقرب منه في القاعدة.



وأوضح أن قائد الفرقة 162 العميد ساعر تسور أمر بوقف جميع التدريبات على الأسلحة الحية في لواء ناحال حتى نهاية التحقيق في الحادث.



وقال الجيش الإسرائيلي إن القضية قيد التحقيق وفي هذه المرحلة لم يتم استبعاد أي سيناريو.



وأفاد مسؤول عسكري في القيادة الجنوبية أنه ليس من الواضح ما إذا كان القائد كان ينوي إطلاق النار أم أن إطلاق النار تم عن طريق الخطأ.