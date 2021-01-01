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خمسة أعراض شائعة للسرطان نتغاضى عنها

الأربعاء 24 فبراير 2021 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
خمسة أعراض شائعة للسرطان نتغاضى عنها



وكالات / سما /

يصعب عادة تشخيص الإصابة بالسرطان مبكرا، لأن بعض الأعراض الشائعة لا تسبب أي مشكلة أو ضعف عام وما شابه ذلك. ولذلك يتغاضى عنها الناس.

وتشير Express، إلى أن الأطباء الذين شاركوا في استطلاع أجرته المجلة، كشفوا خمسة أعراض غير متوقعة لنمو الأورام، لا يهتم بها الغالبية العظمى من الناس.

ومن بين هذه الأعراض الخمسة: صعوبة بلع الطعام، التي قد تشير إلى سرطان المريء وتدلي الجفون، الذي يشير إلى نمو ورم في الرئتين، وبحة في الصوت، وتعني سرطان الحنجرة.

وينصح الأطباء، بضرورة استشارة الطبيب الأخصائي في حال عدم زوال انتفاخ البطن، لأن هذا قد يشير إلى سرطان المبيض. كما يجب الانتباه إلى لون البول: فاللون البني الغامق، قد يشير إلى سرطان البنكرياس، أما لون البول المائل للحمرة، قد يكون سببه سرطان الكلى، أو المثانة أو البروستات.

ويذكر أن الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، سبق أن أعلن أن تكوّن جلطات دموية، قد يشير إلى الإصابة بالسرطان. لذلك نصح في حال حدوث جلطة دموية، الخضوع إلى فحص شامل لتحديد سببها واستبعاد الإصابة بالسرطان.

#السرطان #اعراض #مرض

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