5 طرق فعالة للتخلص من دهون الذراعين

وكالات / سما /

لا شك أن الذراعين أكثر مراكز الدهون شيوعًا في الجسم وهى مشكلة تعانى منها النساء أكثر من الرجال، وهو ما قد يعوق ارتداء بعد الملابس خاصة ذات الأكمام الطويلة، ولكننا نعلم جيدًا صعوبة إنقاص الدهون من منطقة محددة بالجسم فهي تعد من أكثر المهام صعوبة على الإطلاق، ولكن هناك حيل بسيطة يمكن بواسطتها تسريع عملية فقدان الدهون في منطقة الذراعين، وفقًا لما ذكره موقع " timesofindia ".

فيما يلى.. 5 أشياء يمكنك القيام للتخلص من الدهون في منطقة الذراعين:

1- تمارين لف العضلة ذات الرأسين

إذا كنت ستركز فقط على تقليل السعرات الحرارية فسوف ينتهى بك الأمر لفقدان الماء والدهون من الجسم، ولكن الطريقة المثلى لحرق الدهون وزيادة كتلة العضلات إذا كنت تريد الحصول على ذراعين متناسقين قُم بأداء تمارين للعضلة ذات الرأسين عن طريق تمارين الدمبل أو حبل المقاومة.

2- التركيز على عضلات الترايسبس

بعد العضلة ذات الرأسين، يجب أن يكون تركيزك على تحديد عضلات الترايسبس والمسئولة عن تمديد الكوع وتثبيت الكتف، فهي تعمل عادة مع العضلة ذات الرأسين لأداء أي حركة ولن تساعد تقويتها في شد ذراعيك فحسب بل يمكن أن تقلل أيضًا من خطر التعرض لأى إصابة، فهي تعتبر واحدة من أهم العضلات في الجزء العلوى من الجسم ويمكن استهداف عضلاتها بسهولة عن طريق أداء تمارين مثل الضغط.

3- زيادة عدد مرات التكرار

لتحقيق أقصى استفادة من جلسة تدريب القوة حاول زيادة عدد مرات التكرار، عن طريق رفع المزيد من الوزن وتكرار ذلك فهذه هي أسهل طريقة لتحدى عضلاتك ومواصلة التقدم.

4- الإكثار من تناول الألياف والبروتين

تناول كمية كافية من الألياف والبروتين مهم جدًا لفقدان الوزن وتقوية العضلات، حيث تمنحك الألياف شعور أطول بالشبع، وهو ما يساعد في إبقاء السعرات الحرارية اليومية تحت السيطرة، أما البروتين مهم جدًا لاستعادة العضلات بعد التمرين ونمو عضلات جديدة، حتى أنه يمكن أن يدعم إدارة الوزن ويساعد على تقليل الدهون الزائدة في الجسم.

5- محاولة إنقاص وزن الجسم بشكل عام

بالطرق المذكورة سابقًا يمكنك بسهولة شد ذراعيك وحرق الدهون في تلك المنطقة، ولكن أفضل ما يمكنك فعله هو التركيز على فقدان الوزن بشكل عام، حيث لا يمكن تحقيق تلك الأهداف إلا باتباع نظام غذائي متوازن بجانب ممارسة الرياضة بانتظام وإجراء تغييرات إيجابية على نمط الحياة كل ذلك يساعد في خسارة الوزن والدهون الكلية من الجسم.