استقالة تامر أبو ظاهر من تدريب خدمات المغازي

الوسطى / سما /

أعلن تامر أبو ظاهر مدرب خدمات المغازي, استقالته من منصبه, بعد الخسارة أمام الأقصى (0-2), ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى.

وأكد أبو ظاهر أنه فضّل الرحيل عن منصبه في خدمات المغازي برفقة جهازه المعاون, متمنيا التوفيق للفريق في دوري الدرجة الأولى.

ويتواجد خدمات المغازي حاليا في المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 4 نقاط من 6 مباريات (فوز واحد وتعادل و4 هزائم), ما دفع مدربه للرحيل.

يشار إلى أن العديد من المدربين في قطاع غزة, أعلنوا مؤخرا استقالتهم من أنديتهم, بسبب تراجع النتائج في الدوري بمختلف درجاته.