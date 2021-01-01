  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

استقالة تامر أبو ظاهر من تدريب خدمات المغازي

الأربعاء 24 فبراير 2021 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
استقالة تامر أبو ظاهر من تدريب خدمات المغازي



الوسطى / سما /

أعلن تامر أبو ظاهر مدرب خدمات المغازي, استقالته من منصبه, بعد الخسارة أمام الأقصى (0-2), ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى.

وأكد أبو ظاهر أنه فضّل الرحيل عن منصبه في خدمات المغازي برفقة جهازه المعاون, متمنيا التوفيق للفريق في دوري الدرجة الأولى.

ويتواجد خدمات المغازي حاليا في المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 4 نقاط من 6 مباريات (فوز واحد وتعادل و4 هزائم), ما دفع مدربه للرحيل.

يشار إلى أن العديد من المدربين في قطاع غزة, أعلنوا مؤخرا استقالتهم من أنديتهم, بسبب تراجع النتائج في الدوري بمختلف درجاته.

#تامر أبو ظاهر #خدمات المغازي #نادي الأقصى #دوري الدرجة الأولى #غزة #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

حماس توضح حقيقة الأنباء المتداولة حول تقديمها عرضًا للأسير البرغوثي قبل زيارة حسين الشيخ

أول تعقيب من "حماس" على اتفاقية حقول الغاز على شواطئ غزة.. والشيخ يرد

قيادي بحماس: مرسوم الحريات لا يعدو كونه حبرًا على ورق.. ويصف مخرجات القاهرة بـ"الباهتة والمسلوقة"!

فتح "قلقة" من تصريحات ابو مرزوق بشأن غاز غزة: قد تكون تهرب من الانتخابات والمصالحة!

أبو مرزوق يرد على تصريحات قيادات فتح والسلطة بشأن تغريدته حول حقل غاز غزة

اسعار العملات مقابل الشيكل

"طرقنا كل الأبواب".. قيادي بالتيار الاصلاحي يكشف آخر مستجدات المصالحة الفتحاوية

الأخبار الرئيسية

لجنة المانحين: السلطة ستواجه وضعا ماليا صعبا هذا العام ..ما علاقة موظفي غزة؟

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الشخرة يكشف حصيلة الاصابات بالطفرة البريطانية والجنوب افريقية بالضفة الغربية

صحة

الصحة: فلسطين دخلت الموجة الثالثة و سنرفع توصية قد تصل حد الاغلاق الشامل

غاز2

حماس تعقب على تصريحات قيادة حركة فتح والسلطة بشأن اتفاقية غاز غزة

اعلان سما رسائل