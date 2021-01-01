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الأولى: فوزان للأهلي والأقصى،، ونماء والمجمع للتعادل (فيديو)

الأربعاء 24 فبراير 2021 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأولى: فوزان للأهلي والأقصى،، ونماء والمجمع للتعادل (فيديو)



غزة / سما /

خطف الأهلي انتصارا ثمينا من "أنياب" خدمات النصيرات (1-0), ضمن منافسات الأسبوع السادس من دوري الدرجة الأولى.

ويدين الأهلي بفوزه الغالي إلى أدهم المقادمة الذي سجل هدف المباراة الوحيد (43), ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع, ويبقى رصيد خدمات النصيرات 13 نقطة في المركز الثاني.

خدمات المغازي – الأقصى (0-2)

وتفوق الأقصى على منافسه خدمات المغازي (2-0).

وسجل هدفي الأقصى مهند مصلح (61) من ركلة جزاء, وعبد الله إسماعيل (80), ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع, ويبقى رصيد خدمات المغازي 4 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

نماء – المجمع الإسلامي (1-1)

واحتكم نماء للتعادل الإيجابي مع المجمع الإسلامي (1-1).

وتقدم نماء عن طريق مدحت السيد (33), قبل أن يتعادل المجمع عبر محمد الدلو (71) من ركلة جزاء.

ورفع نماء رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير, وبات رصيد المجمع 6 نقاط في المركز التاسع.

وأكمل نماء المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد فادي عساف (16).

#دوري الأولى #الأهلي #خدمات النصيرات #خدمات المغازي #الأقصى #نماء #المجمع الإسلامي

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