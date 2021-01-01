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زيزو مستمر مع ريال مدريدحتى نهاية الموسم

الأربعاء 24 فبراير 2021 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زيزو مستمر مع ريال مدريدحتى نهاية الموسم



وكالات / سما /

حرصت إدارة ريال مدريد على طمأنة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قبل مواجهة أتالانتا، الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويخوض ريال مدريد مباراة أتالانتا دون كل من سيرجيو راموس، وداني كارفاخال، وإيدير ميليتاو، ومارسيلو دا سيلفا، وألفارو أودريوزولا، وفيديريكو فالفيردي، ورودريغو جوس، وإيدين هازارد، وكريم بنزيما.

ووفقا لبرنامج "الشيرنغيتو" الإسباني، فإن إدارة ريال مدريد أبلغت زيدان أنه سيستمر مع الفريق هذا الموسم مهما سيحدث على مستوى النتائج.

وكانت بعض التقارير منذ عدة أسابيع، قد زعمت أن إدارة ريال مدريد تدرس الإطاحة بزيدان عقب خسارة لقبي السوبر الإسباني وكأس إسبانيا، بالإضافة إلى تأخره في المنافسة على لقب "الليغا".

وقلّص "الميرينغي" مؤخرا الفارق مع أتلتيكو في صدارة الدوري الإسباني إلى 3 نقاط فقط، لكن "الروخي بلانكوس" لديه مباراة مؤجلة.

#زين الدين زيدان #ريال مدريد #دوري أبطال أوروبا

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