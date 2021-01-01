الجالية الفلسطينية ومنظمات أميركية تدعو بلينكن لاستئناف المساعدات للفلسطينيين

واشنطن / سما /

بعثت الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الاميركية، والمنظمات المتحالفة من أجل فلسطين، رسالة إلى وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن، تدعوه فيها إلى استئناف تقديم المساعدات الأميركية، للشعب الفلسطيني.

وقالت الجالية والمنظمات الموقّعة على الرسالة: "ندعو إدارة الرئيس بايدن المنتخبة حديثا لتتدخل فورا في أزمة جائحة كوفيد-19 الحالية التي تعصف بالشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلَّة وغزة، وأن تستأنف فورا تقديم كافة المساعدات الاقتصادية والإنسانية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لتمكين الوكالة من تمويل المســـاعدات الغذائية الطارئة، والمدارس، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية التي تقدّمها".

وذكرت الجالية والمنظمات، بتصريحات الرئيس بايدن خلال حملته الانتخابية، والتي قال فيها إن "حقوق الإنسان تكمن في صُلب فكرة الولايات المتحدة، وإن بلاده ستكون أكثر أمانا عندما تتم حماية الحقوق الأساسية في شتّى أرجاء العالم، وإنه يتعيّن على الولايات المتحدة مرّة أخرى أن تضع حقوق الإنسان في مركز اهتمامها مع العالم، وإنه سيستعيد – عند توليه مقاليد الرئاسة- دور أميركا وصوتها بوصفها مناصرة لحقوق الإنسان على مستوى العالم".

وأضافت الرسالة: "من هذا المنطلق، نشعر بأننا مضطرين للطلب إلى إدارة الرئيس بايدن، التحرّك على وجه السرعة من أجل التخفيف من وطأة معاناة الشـــــــعب الفلسطيني، الذي يواجه جائحة كورونا، وانهيارا اقتصاديا بسببها".

يتبع...

وفيما يلي أسماء المنظمات الموقعة على الرسالة: